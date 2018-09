5 questions à Guillaume Lehro, tête de liste de Waimes Ensemble, à Waimes

Comment gérer l’augmentation régulière de la population et le prix des loyers ?

Guillaume Lehro : Nous voyons l’augmentation de la population d’un bon œil. Les jeunes Waimerais sont nombreux à rester vivre dans la commune et de plus en plus de personnes extérieures à la commune s’installent dans nos villages. C’est un plus pour nos commerces, nos associations et plus largement, pour la vie de notre commune.

Les chiffres montrent que les loyers sont en augmentation mais ce problème n’a jamais été soulevé, ni lors de nos réunions publiques participatives, ni lors de nos rencontres avec des citoyens. Pour nous, ce n’est donc pas un sujet prioritaire pour Waimes.

Nous assumons notre inexpérience sur ce sujet. Nous ne souhaitons pas proposer des solutions sans nous concerter avec les acteurs. Cependant, nous voyons deux solutions à appliquer :

Mieux identifier les immeubles insalubres et travailler à leur réhabilitation.

Mettre en avant l’Agence Immobilière Sociale, qui permet aux personnes moins aisées de louer des biens immobiliers à un prix raisonnable



Quels sont vos projets en matière touristique ?

GL : Notre philosophie se résume en un mot : Harmoniser. Nous voulons que la commune soit un médiateur et un coordinateur efficace entre les différentes initiatives menées par tous les acteurs pour que l’offre touristique globale soit cohérente et complète. Concrètement, cela doit passer par des groupes de travail, des rencontres et des discussions entre les associations, les offices du tourisme, les entreprises et les propriétaires de logements touristique. Nous voulons également harmoniser la vie touristique et la vie citoyenne. Concrètement, nous souhaitons créer une nouvelle ligne de conduite pour les logements touristiques, au sein de laquelle le respect de tous sera le maître mot.

Des projets comme une actualisation des plaines de jeux pour qu’elles puissent accueillir toutes les générations, l’installation de panneaux touristiques dans chaque village ainsi que le développement de points Wi-Fi gratuits sont également à notre programme.

Au-delà du tourisme, quels sont vos priorités économiques ?

GL : A l’instar de la problématique du logement, nous n’avons pas un programme exhaustif en matière économique. Notre volonté est de créer une commission consultative sur ce sujet pour s’assurer que les décisions à prendre en la matière vont dans le sens d’un développement économique soutenu et respectueux de l’environnement et des citoyens. Il est important pour nous de ne pas sacrifier le bien-être des habitants sur l’autel de la croissance économique à tout prix, d’autant plus que le taux de chômage de notre commune est un des plus bas de Belgique.

Comment développer la participation citoyenne dans la commune ?

GL : La participation citoyenne est au cœur de notre projet pour Waimes. Selon nous, les décisions doivent être prises en concertation avec les citoyens, dans le but de trouver les meilleures solutions à tous les projets à mener. Faire participer les Waimerais, ce n’est pas uniquement écouter leurs plaintes. C’est prendre les décisions avec eux, en utilisant l’expertise et l’expérience de tous.

Concrètement, cela passe par des réunions publiques participatives régulières, par la mise en place de commissions sur des sujets divers comme l’économie, les affaires sociales, le monde associatif, le tourisme, … ainsi que par des enquêtes publiques réalisées grâce aux nouvelles technologies (application smartphone, réseaux sociaux, forums, etc.).

Notre objectif est de donner envie à tous les citoyens de s’impliquer dans la vie de leur commune et que le pouvoir politique soutienne toutes les initiatives qui ont comme objectif de dynamiser et d’améliorer la vie à Waimes

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

GL : Je ne vois pas les choses sous cet angle. Si nous remportons la majorité lors des prochaines élections, c’est un groupe qui sera à la tête de la commune, pas uniquement un bourgmestre. Nous nous voulons le plus horizontal possible pour s’assurer que l’expérience, les idées et la motivation de chacun influencent au mieux le processus de prise de décision.

Dans cette logique, la première chose que nous mettrions en place est un système de commission. Concrètement, cela consisterait à inviter les citoyens à participer à quelques réunions par an pour prendre le pouls de la population sur tous les sujets importants et de construire nos projets en collaboration avec les personnes intéressées et compétentes.

L’avantage de cette mesure est que, quel que soit le nombre de siège de conseillers que nous remporterons, nous la mettrons en place. Mais évidemment, plus nous aurons de voix, plus les citoyens nous permettront de faire entendre leur voix et d’influencer les décisions prises au conseil communal.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par la RTBF et Vedia