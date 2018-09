5 questions à Frank Gazzard, tête de liste Alternative-Plus à Spa

La traversée de Spa reste problématique. Quelles solutions prônez-vous ?

Frank Gazzard : Tout d’abord un réaménagement convivial de la traversée de la ville avec un projet global et cohérent qui intègre tous les modes de déplacements (véhicules, cyclistes, piétons, etc.). Ce projet doit aussi comprendre une gestion des parkings en aménageant des stationnements à l’extérieur de la ville et en supprimant les véhicules " ventouses " dans le centre par la mise en application réelle de zones bleues. Les projets de parkings privés au centre-ville doivent être soutenus pour augmenter l’offre. Il faut aussi intensifier l’offre de transport en commun.

Le transit réel est de l’ordre de 20 %. Il doit être maitrisé et réduit. Nous pensons que l’évolution de nos habitudes en termes de mobilité dans les prochaines années va aller dans le sens d’une réduction. Aussi, la réalisation probable de la liaison Cerexhe-Heuseux – Beaufays aura tendance à réduire ce trafic de transit. La recherche d’une bonne solution de contournement de la ville est à l’examen depuis plus de 30 ans sans qu’une issue satisfaisante y ait jamais été apportée. Nous sommes opposés à la solution de la collectrice sud retenue dans le plan de mobilité à cause de l’impact important sur les zones empruntées par ce tracé. Nous ne sommes pas fermés à la recherche d’une autre solution de contournement mais elle devra préserver autant que possible les zones bâties et les espaces naturels.

Les projets immobiliers (immeubles à appartements) se multiplient à Spa. Comment voyez-vous ce développement ? Quel cadre ou exigence souhaitez-vous lui apporter ?

FG : Nous sommes pour la densification du logement dans le centre de Spa grâce à la rénovation et à la création d’immeubles équipés d’un haut niveau d’isolation. Ce développement devra se faire en cohérence avec le patrimoine spadois existant. Nous souhaitons d’ailleurs mettre en place un règlement qui vise à protéger notre patrimoine bâti. Les projets immobiliers situés à l’extérieur de la ville ne sont pas notre priorité. Ils sont trop souvent démesurés avec un objectif de rentabilité financière au détriment du bâti existant. Les projets d’extension hors centre-ville sont d’ailleurs en contradiction avec les objectifs du développement durable puisqu’ils conduisent à augmenter l’imperméabilisation des sols, augmentent les nécessités de déplacements, obligent à la création d’infrastructures couteuses pour la collectivité (égouttages, etc.). Nous souhaitons donc limiter au maximum ce type de projet et en réduire le gabarit.

Quel avenir et à quelle échéance pour l’ancien bâtiment du Cpas ?

FG : Nous sommes favorables au regroupement des administrations communales et du CPAS sur un même site, celui de l’hôtel de ville et de ses alentours. Cela en préservant les possibilités de parking dans cette même zone.

Le site du Cpas devra, lui, être réhabilité et trouver une nouvelle affectation. Une étude est en cours actuellement dans ce sens et nous attendons ses conclusions pour voir ce qu’il est possible d’y faire au regard des règles juridiques et urbanistiques en vigueur. Le financement du projet pourra se faire au travers d’un marché de promotion de travaux publics.

Le taux de chômage à Spa est supérieur à la moyenne provinciale. Quelles solutions préconisez-vous pour dynamiser l’emploi ?

FG : Il y a beaucoup de choses à faire et elles sont toutes liées.

Il faut par exemple

réaménager le centreville pour le rendre plus attrayant ;

garantir un parking gratuit en suffisance, géré par une zone bleue efficace ;

soutenir le commerce local, les circuits courts et la création d’un zoning artisanal ;

créer des opportunités et des soutiens pour les jeunes entrepreneurs, notamment par la mise en place d’une couveuse d’entreprise, et ouvrir un " open space " où les jeunes indépendants pourront trouver une structure équipée et dynamique pour se lancer ;

aider les commerçants, dans les cas où c’est possible, à développer une démarche d’ecommerce ;

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre, lors de la prochaine mandature communale ?

FG : Supprimer la taxe sur les égouts.