5 questions à Francis Bairin, tête de liste Ensemble, à Trois-Ponts

Comment maintenir Trois-Ponts au rang de première commune où il fait bon vivre en Wallonie ?

Francis Bairin : Conserver le label de commune où il fait bon vivre passe nécessairement par le maintien d’un climat politique serein, où la transparence et le respect sont les deux clés de voûte à ce climat. Une administration forte et disponible est essentielle, conjuguée à des infrastructures sportives et culturelles accessibles à toutes et tous. Il importera de veiller à la mobilité, non seulement de nos concitoyens, mais également des touristes. D’où la nécessité de maintenir notre combat pour le maintien de la ligne 42, entre autres. Le commerce de proximité sera un atout majeur au bien être de chacun et chacune et le soutien aux producteurs locaux completera l’offre actuelle. La mise en commun des forces des acteurs du tourisme, du commerce et de la culture contribueront plus que certainement au maintien label de " Trois-Ponts, commune où il fait bon vivre ".

Il y aura-t-il une augmentation des taxes ou des centimes additionnels si vous faites partie de la prochaine majorité ?

FB : Comme nous en faisions déjà mention en 2012, il n’entre pas dans nos intentions de relever ces taxes, pour autant que la situation reste stable et que nous n’y soyons pas contraints par des mesures régionales (fonds des communes) ou fédérales (dépenses de transfert pour les zones de secours, police et CPAS en autres), comme ce fut le cas lors de l’adaptation en 2015. Une planification de nos investissements sur les six années sera de mise et aidera à parfaire l’équilibre budgétaire. Nous serons, une fois encore, vigilants à l’évolution de la dette. Une attention toute particulière aux impayés et aux non valeurs doit être de mise afin de ne pas reconnaître la mésaventure de 2016 qui a lourdement pesé sur les comptes 2017 et 2018 (plus ou moins 700,000 € d’impayés et de non valeurs (sommes comptabilisées deux fois sous des libellés différents) au cours des années entre 2003 et 2012 ont été constatés.

Quels sont les bâtiments publics dans lesquels des investissements doivent être consentis ? Quel avenir pour la piscine communale ?

FB : Notre objectif premier est la préservation du patrimoine communal, avec comme point d’orgue, l’agrandissement de l’école de Trois-Ponts. La maison de l’enfance est également au centre de nos préoccupations vu le succès croissant qu’elle rencontre. Depuis trois ans déjà, nous nous attachons à la réfection et la rationalisation de notre réseau d’eau dont on connaît l’attachement de nos concitoyens à cet or bleu. Les piscines sont fonctionnelles. La piscine extérieure dont la sécurisation a eu lieu en 2013, devra faire à terme un léger lifting. Elles font l’objet actuellement d’études qui tendent à en réduire considérablement les coûts de fonctionnement, notamment en terme de chauffage.

Quels sont les axes routiers de la commune qui devraient faire prioritairement l’objet de travaux ?

FB : Notre réseau routier a fait l’objet d’une évaluation (en partenariat avec les services techniques de la Province) très fouillée en 2017. Les résultats sont connus mais doivent être affinés en fonction de plusieurs critères lesquels détermineront les priorités de réfection. Le coût total pour une réfection totale avoisine les deux millions d’euros et couvrent les 84 km de voiries asphaltées sur les 294 km de voiries communales. Autant dire qu’il sera impossible de traiter la totalité de ces routes et que des choix devront se faire, choix qui feront des citoyens contents et d’autres moins… Durant cette mandature, Nous avons profité d’opportunités en nous inscrivant avec d’autre impétrants, tels que Orès, Resa, etc… afin de réduire les coûts. Concernant les réfections futures, les villages seront au centre de nos préoccupations. Le placement de panneaux intelligents ou autres moyens visant à assurer la sécurité des riverains, feront l’objet d’une attention particulière.

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

FB : Au lendemain des élections, un cadastre des bâtiments communaux ainsi que du charroi tout comme une planification des besoins des fabriques d’église seront établis afin de pouvoir programmer nos investissements pour les années futures et de pouvoir concrétiser notre budget 2019 et suivants avec la plus grande sérénité et la sagesse qu’il convient.

Et Bourgmestre ou non, la réfection de la place du Marché va enfin voir le jour. Madame la Ministre de Bue vient de rejeter le recours en annulation qu’avait introduit l’opposition en juin dernier… le collège étant autorisé à adjuger le marché !