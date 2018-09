5 questions à Fabrice Léonard, tête de liste Avec Vous, à Lierneux

Quand va-t-il y avoir, enfin, un peu d'apaisement politique à la tête de la commune ?

Fabrice Léonard : L’apaisement politique de notre Commune dépendra du choix des électeurs dans un premier temps, de la volonté d’entendre ce choix par les candidats, dans un second. Beaucoup de candidat(e)s déclarent qu’il est important de rendre la confiance aux électeurs en respectant leur vote, j’adhère totalement à ce principe. Toutefois, dès le 15 octobre, il faudra que, toutes et tous, nous le mettions en pratique. En 2012, les engagements étaient les mêmes et pourtant, les alliances furent différentes et conduisirent finalement à une motion de méfiance constructive.

Les quatre années qui viennent de s’écouler nous ont permis de réaliser ce que nous avions proposé, démontrant qu’il est possible de gérer une commune en respectant le programme annoncé, les électeurs et la garantie d’une gestion sur le long terme. En nous permettant de poursuivre ce que nous avons commencé, les citoyens contribueront ainsi à la stabilité pour les 6 années à venir.

4 listes, pour 2.766 électeurs, ce n'est pas un peu surréaliste ?

FL : Vivant dans une démocratie et la prônant dès que possible, je trouve normal que des citoyens se présentent au sein de nouveaux groupes aux échéances électorales. Toutefois, la profusion de listes pose aussi la question de savoir si la dilution des voix ne conduit pas à des résultats peu clairs. Lors du vote, il est important d’envoyer un message à la majorité sortante ; soit " nous avons apprécié la manière dont vous avez géré notre Commune et nous vous encourageons à poursuivre ", soit " nous sommes mécontents des résultats et désirons nous tourner vers d’autres alliances ". Il faut effectuer un choix sur base de ce que l’on souhaite comme gestion plutôt que sur des affinités que l’on a avec tel ou tel candidat. Dans une Commune rurale comme la nôtre, la proximité et la convivialité entre chacun d’entre nous est très présente. Il est donc difficile de faire des choix de raison avant tout. Or, il est primordial que l’électeur se prononce pour la raison dans l’intérêt de tous.

Le poste avancé des pompiers, un gage de sécurité ?

FL : La création d’un poste d’incendie et de secours à Lierneux renforce considérablement l’efficacité des moyens de secours sur notre territoire. Même s’il ne sera pas toujours en mesure d’intervenir sur tous les appels, comme bien d’autres casernes d’ailleurs, il permettra, par tous ses autres départs, de réduire les temps d’intervention et augmentera les chances de minimiser, dégâts et conséquences lors d’un incendie, d’un accident. Avec sa mise en place, les citoyens de Lierneux peuvent dorénavant profiter d’une protection identique aux autres communes abritant une caserne. Non seulement, ce poste permet des interventions sur Lierneux, mais également sur les communes voisines de Stoumont, Trois-Ponts, Aywaille… Par un maillage complémentaire et solidaire, notre zone optimalise ainsi la réforme des zones de secours que l’on redoutait en milieu rural. En tant que Bourgmestre, j’apprécie à sa juste valeur cet engagement de toute une zone, de tous ces hommes au service d’autrui.

La sécurité sur les routes, comment l’améliorer ?

FL : L’amélioration de la sécurité sur nos routes est en cours et elle doit se poursuivre. Deux situations se rencontrent chez nous :

Les routes régionales sont fréquentées par des véhicules qui traversent notre territoire pour rejoindre l’autoroute ou des villes. Sur ces tronçons, la vitesse ne peut être réduite que par des dispositifs contraignants ou sanctionnateurs. Devant l’impossibilité d’être entendus par le SPW, seuls les contrôles de vitesse répressifs sont mis en place ponctuellement.

Sur les voiries communales, beaucoup d’utilisateurs, souvent locaux, ne se rendent pas compte de leur vitesse. Avec l’accord du Ministre et sur base de l’étude de la CCATM, la Commune a entrepris des mesures pour responsabiliser ces conducteurs ; implantation de chicanes, de radars préventifs, de panneaux d’enfants et de marquages sonores.

Mais rien ne permettra de remplacer la responsabilité de chaque utilisateur, qui souvent est lui-même parent et habite un quartier où la vitesse l’effraye.

Le caractère rural, c'est un atout à préserver ? Comment ?

FL : La ruralité n’est pas qu’un mode de vie, elle est surtout une qualité de vie précieuse et très appréciable. Au-delà des magnifiques paysages dans lesquels nous baignons, la ruralité s’apprécie aussi par la convivialité et la proximité que l’on retrouve dans nos hameaux. Bien entendu, ce cadre merveilleux comporte également des inconvénients : quasi inexistence de transports en commun, services et commerces éparpillés, pression touristique parfois déséquilibrée, peu de pourvoyeur d’emploi à proximité de nos résidences. Bref, tout n’est pas parfait dans le meilleur des mondes et il est primordial de rester attentif aux travers que l’on pourrait prendre par le développement outrancier de certains de ces atouts. Ainsi, le tourisme doit se développer avec qualité et respect de l’environnement, des habitants et des coutumes. Nous devons agir avec humilité à l’échelle de notre ruralité, toujours dans l’intérêt de la collectivité et de la solidarité.