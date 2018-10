5 questions à Ersel Kaynak, tête de liste PS+ à Malmedy

Quand et comment va-t-on enfin régler les problèmes insolubles de mobilité et d'accessibilité ?

Ersel Kaynak : Le plan de mobilité doit être adapté et tenir compte de nouvelles implantations commerciales ainsi que des nouvelles zones urbanisées. Des aménagements pour fluidifier le trafic doivent être réalisés sur l’avenue du Pont de Warche avec la construction d’un rond-point à la sortie du zoning industriel ainsi que la création d’une troisième bande de circulation pour faciliter les manœuvres. Il sera également judicieux de se concentrer sur l’instauration de plans de mobilité au sein des entreprises. Il conviendra de stimuler une vraie stratégie cyclable. Pour favoriser la multi-modalité, il faut un aménagement spécifique de l’espace public. A cet effet, il s’agira de créer des zones d’arrêt et de stationnement à des points stratégiques pour les cyclistes ainsi que des stations de rechargement pour les vélos électriques. Les accès au Ravel devront être améliorés et sécurisés. Dans le centre-ville, la Chemin-Rue sera adaptée pour qu’elle soit plus accessible pour les piétons et les cyclistes. L’espace réservé à l’automobile devra être réduit pour améliorer la convivialité dans cette rue commerçante. L’offre de parking doit être complétée par la construction de nouvelles places à proximité immédiate du centre-ville. Des parkings sécurisés pour les vélos seront également prévus. Les nouvelles formes de mobilité partagée (covoit’stop, centrale des moins mobiles, …) seront encouragées. L’offre de transport public doit être enrichie, en créant notamment différentes lignes de bus express entre Malmedy, Verviers et St-Vith. Une ligne de bus entre Malmedy et Eupen est à développer pour booster davantage l’offre des TEC dans les Cantons de l’Est. La négociation avec le SPW pour un vrai parking de covoiturage au rond-point de l’autoroute reste un objectif central.

L'insécurité et les incivilités augmentent au centre-ville, comment y remédier ?

EK : Nous ne partageons pas ce constat. Il ne faut confondre insécurité et sentiment d’insécurité. Les statistiques montrent une diminution des infractions à Malmedy entre 2012 et 2017. Vivre en sécurité est un droit naturel pour chaque citoyen et les pouvoirs publics ont le devoir la quiétude dans l’espace public. Les efforts des services de police et des acteurs de prévention doivent être conjugués pour accroître la sécurité. La présence sur le terrain sera intensifiée pour une meilleure connaissance de la réalité au quotidien. Un lien de proximité avec les agents de quartier renforce le sentiment de sécurité et des contacts plus réguliers avec les habitants seront encouragés. De même, il est primordial d’inscrire la sécurité des bus TEC dans le plan d’action par une assistance policière ponctuelle lors de trajets. Actuellement, les ZP Malmedy-Stavelot et Fagnes collaborent pour assurer aux citoyens les meilleurs services ; le renforcement de la coopération avec la ZP des Fagnes enrichira les synergies. La mise en place de Partenariats Locaux de Prévention (PLP) sera encouragée sur l’ensemble du territoire communal. Les incivilités seront combattues par la mise en œuvre rapide de sanctions administratives, ce qui mettra fin au sentiment d’impunité. Le service communal sera encouragé à nettoyer rapidement les tags illicites. Aussi, un espace public dédié aux tags permettra la créativité artistique de manière valorisée et légitime. Les dégradations pourront être signalées via un numéro unique pour une réaction immédiate. Une attention particulière sera accordée à la sécurité routière. A ce sujet, des aménagements à certaines infrastructures sont devenus indispensables. Pour les villages, les entrées doivent être aménagées pour créer des effets de porte et ainsi diminuer la vitesse des automobilistes.

Les villages se disent délaissés. Quelles actions sont envisagées ?

EK : La commune de Malmedy est un ensemble cohérent et chaque zone mérite la même attention de la part des autorités communales. Des investissements conséquents ont été réalises dans les villages lors de cette mandature : soutien à l’aménagement des locaux pour les jeunesses villageoises, rénovation des écoles et des salles villageoises, réfection des voiries ou encore entretien des lieux de culte… Le PCDR a été finalisé et permettra aux villages de réaliser des projets spécifiques comme la sécurisation des entrées de village (effets de porte), la liaison au Ravel pour les villages de Meiz, Burnenville et Bernister ou l’aménagement d’une zone de jeux à Bellevaux. D’autres projets seront encore développés dans les prochaines années en fonction des priorités établies. La rénovation des écoles sera poursuivie pour qu’elles puissent s’adapter à la réalité de la population scolaire en augmentation dans certains villages, des zones de loisirs seront aménagées dans certains cœurs de village (ex : Xhoffraix, Géromont,…), les voiries seront améliorées et sécurisées (avec des trottoirs quand c’est possible). A terme, chaque village devra disposer d’un lieu de collecte de PMC. La commune doit promouvoir un modèle agricole respectueux des travailleurs, des consommateurs et de l’environnement. Pour l’ensemble des projets, la concertation avec les villageois sera intensifiée.

Vers une majorité absolue, seul, ou alors une alliance est-elle possible ? Avec qui ? Ou sans qui ?

EK : C’est l’électeur qui décidera par son vote de la composition de la future majorité. Le PS PLUS est candidat pour participer à une majorité mais sa participation sera conditionnée à la mise en œuvre des grands principes de son programme et notamment l’implication du citoyen. Le PS PLUS n’a pas signé d’accord préalable et se présente aux élections les mains libres. Après une expérience d’une majorité totale sans opposition, le PS PLUS estime qu’il est préférable de clarifier le rôle de chacun avec une majorité claire et une opposition qui fait son travaille de contrôle. Le spectre trop large des forces politiques dans une majorité risque d’entraîner une neutralisation du fonctionnement communal.

EK : Les cumuls des mandats, fonctions et candidatures, est-ce compatible avec de telles charges à la tête de la commune ?

L’exercice de plusieurs mandats peut dans certains cas être utile à la gestion communale mais les élus doivent consacrer le temps nécessaire à leurs mandats. Nous proposons de rendre gratuits les mandats dérivés qui constituent le prolongement d’un mandat exécutif communal. En cas d’absence répétée et injustifiée d’un mandataire aux réunions de l’organisme parapublic où il siège, il pourra être démis de son mandat dérivé ; Nous proposons également d’assurer la transparence des actes communaux et des structures supracommunales ainsi qu’une large diffusion des séances du Conseil communal par tous les moyens disponibles (streaming, réseaux sociaux, bulletin communal, ...) ; Pour le cumul de candidatures, chacun est libre de faire ses choix mais l’électeur doit connaître les intentions des candidats. Les engagements doivent être respectés et les mandats entamés doivent être menés à leur terme.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF