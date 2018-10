5 questions à Didier Deru, tête de liste IFR à Theux

Quelles solutions proposez-vous pour résoudre le problème du charroi important au centre de la commune ?

Didier Deru : Je suis conscient de l’existence du charroi important, mais le passage quotidien de 20.000 véhicules notamment, sur le pont n’est pas inhérent à notre commune. D’ailleurs, ces difficultés dépassent le périmètre de Theux et sont également rencontrées dans les communes voisines. (Sprimont,…) La seule solution pour désengorger ce trafic est la mise en œuvre de la liaison CHB (Cerexhe Heuseux Beaufays). Le passage par Theux, pour toute une série d’usagers est un passage obligé. Le nombre de poids lourds traversant notre commune a diminué suite aux différentes mesures prises (Rond-point au niveau du garage Goblet qui permet aux camions de faire demi-tour en toute sécurité, Signalisation d’interdiction aux 10 T, accentuation des contrôles de Police, ...). Enfin, force est est constater que le charroi important pose surtout des problèmes de mobilité à certaines heures. (Notamment aux heures de passage des trains, aux heures de pointe, …).

Quels sont vos projets pour l’accueil pour les enfants de moins de trois ans dans la commune ?

DD : En plus des infrastructures existantes (tant privées que publiques), un projet de partenariat public-privé comprenant la création d’une crèche verra le jour dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien terrain de football. Cette concrétisation améliorera encore l’offre sur notre territoire qui compte déjà un nombre de places d’accueil plus important que la moyenne des communes avoisinantes.

Theux est la seule commune de l’arrondissement à ne pas être membre d’une Agence immobilière sociale. Problème ou pas de nécessité ?

DD : A ma connaissance, il n’y a pas de demandes importantes dans ce domaine… ni de la part des propriétaires ni de la part de citoyens demandeurs de logement. Bon nombre de jeunes ménages s’installent dans notre commune, preuve s’il en est de l’offre existante en matière de logements accessibles. Les divers projets immobiliers qui nous sont soumis, rencontrent les besoins des habitants. Le taux d’occupation est en effet proche de 100%. Nous devons dès lors encore étoffer notre offre en matière de logements de qualité.

Quels sont vos projets pour les villages, notamment en matière de sécurité routière ?

DD : Je souhaite poursuivre la politique entamée qui a permis, grâce à des moyens budgétaires conséquents, d’effectuer la réfection et le marquage des voiries communales, assurant ainsi une sécurité accrue à tous les usagers. 500.000 € par an continueront à être dégagés dans cette optique. La sécurité et l’aménagement des villages sont et resteront une priorité et ce, en concertation avec les habitants concernés pour une réalisation dans l’intérêt général.

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

DD : La première mesure que je prendrais est… la continuité. Notre commune dispose de nombreux atouts et notamment d’un monde associatif omniprésent qu’il faut continuer à soutenir et en particulier, l’ensemble des bénévoles de la manifestation phare de notre commune : la foire médiévale.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF