5 questions à Daniel Stoffels, tête de liste "Waimes et Vous", à Waimes

Comment gérer l’augmentation régulière de la population et le prix des loyers ?

Daniel Stoffels (Waimes et Vous):

-Permettre d’avoir une offre supérieure à la demande via des promoteurs.

-Suite aux nombreuses demandes dans le village de Waimes,il apparaît que des immeubles à appartement font l’objet de demandes de permis de bâtir.

Quels sont vos projets en matière touristique ?

DS :

-Développer le site de Botrange subsidié à hauteur de 1.200 000 euros pour un projet de 1.500 000 euros.

-Développer le site de la gare de Sourbrods afin de créer un musée et des parcours découvertes.

-Soutenir le Royal syndicat d’initiative de Robertville pour l’obtention du " Fagnon bleu " pour le site des bains

-Parvenir à contrôler le tourisme de " masse " afin de préserver la quiétude des habitants et protéger la nature et la biodiversité

Au-delà du tourisme, quels sont vos priorités économiques ?

DS :

-Assister au mieux les entreprises qui veulent s’installer dans le nouveau zoning.

-Le soutien au monde agricole, et par là-même participer à une meilleure communication entre les citoyens et le monde de l’agriculture.

-Le soutien par la commune de toutes entreprises locales participant au développement du circuit court (maraîcher, boucher, fromager…etc..)

Comment développer la participation citoyenne dans la commune ?

DS :

-En poursuivant, lors de la prochaine mandature, la CLDR commission locale du développement rural, qui existe depuis 10 ans et qui permet aux citoyens de s’investir dans des projets villageois.

-Soutenir et promouvoir le SEL service échange local.

-Utiliser au mieux notre site internet qui est déjà très actif et facile d’accès.

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

DS : La continuité, âpres ces 12 années de travail, nous voulons garder la même ligne de conduite, en l’occurrence : la gestion et non la politique. Il y a évidemment des projets qui nous tiennent à cœur,……….. mais je pense qu’ils sont tous importants et nous travaillerons pour les réaliser.

