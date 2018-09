5 questions à Christian Vandenbulk, tête de liste Choisir-Ensemble, à Jalhay

Jalhay, c'est une cité-dortoir ?

Christian Vandenbulk : Jalhay-Sart n’est pas et ne doit pas être une cité dortoir. Notre commune, avec la diversité de ses villages où il fait bon vivre est confrontée à des choix essentiels. Le temps des loisirs est allonge et il faut absolument en intensifier la qualité. Pourquoi devoir quitter son village pour pratiquer un hobby. Qui dit hobby dit réunion de personnes et si possible dans le même village en vue d une meilleure convivialité. Il faut une meilleure offre de services aux habitants,une ambition retrouvée, une gestion plus inventive. Pour éviter le piège de la " cité dortoir ", il est grand temps de sortir Jalhay-Sart d’un immobilisme qui le handicape de plus en plus. C’est pourquoi j’insiste sur trois de nos priorités : un plan communal de mobilité, le projet d’une maison de repos communale. -Jalhay fait partie des 10% de communes wallonnes sans maison de repos publique-(On nait à Jalhay-Sart, on y vit et malheureusement on doit vieillir et mourir à l’extérieur) et la création d’un hall omni-sports largement subsidié

Et ce fameux hall omnisports, quand et où va-t-il sortir de terre ?

CV : Choisir-Ensemble constate que les infrastructures sportives sont très insuffisantes à Jalhay-Sart. Trop de sportives et de sportifs, de tout âge, doivent quitter la commune pour trouver une salle, un club, une équipe. Il est important que les jeunes sportives et sportifs ainsi que leurs parents se rencontrent au sein de leur village en vue d‘une meilleure convivialité. Le hall doit aussi avoir une vocation culturelle. Je le répète, il devra être largement subsidié. Quand ? Dans les meilleurs délais, en fonction de l’obtention des subsides. Où ? Nous n’avons pas d’ a priori. Nous devrons respecter les critères du pouvoir subsidiant à savoir " Infrasports " (Région wallonne)

La sécurisation des traversées des villages, c'est une priorité ?

CV : La sécurisation de la traversée des villages est une de nos priorités. Nous voulons améliorer la sécurité et la mobilité, en particulier des usagers faibles. Il faut accroître la sécurité aux abords des écoles, faciliter les déplacements entre les villages et les hameaux, améliorer l’accessibilité souvent difficile pour les personnes à mobilité réduite et les aînés.

Jalhay est un paradis fiscal, encore pour longtemps ?

CV : Nous affirmons que toutes les propositions de " Choisir-Ensemble " sont réalistes, sérieuses et finançables sans toucher à notre fiscalité avantageuse (6 pc à l’impôt des personnes physiques et 1900 centimes additionnels au précompte immobilier.). Pour ce faire, il est indispensable de faire appel à tous les subsides possibles pour réaliser nos projets. Trois d’occasions ont été perdues par la majorité sortante

Trop de listes entraînera une dispersion des voix. Bonne ou mauvaise chose ?

CV : Non. Au contraire, cette multiplication de listes est un signe de la vitalité démocratique de nos concitoyens et de leur désir de changement.

