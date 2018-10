5 questions à Cédric Halin, tête de liste Pour Olne, à Olne

L'affaire Publifin, c'est un coup de projecteur sur la commune qui profite à Cédric Halin seul ? fait-elle de l’ombre aux autres candidats ?

Cédric Halin : S’il est vrai que l’affaire Publifin a donné de la visibilité à Cédric HALIN, il faut se rappeler que l’ensemble des membres du conseil communal d’Olne a soutenu l’échevin dans ses démarches. De plus, cette affaire commence un peu à dater, il ne faut donc pas surestimer son impact sur l’issue du scrutin.

Comment - et est-ce indispensable - de conserver le caractère rural de la commune ?

CH : Pour le groupe " Pour Olne ", la priorité est de préserver à tout prix notre ADN rural : nous vivons à la campagne dans un des plus beaux villages de Wallonie (c’est d’ailleurs à notre cœur le plus beau) et nous souhaitons qu’il le reste. Cela signifie qu’il faut être particulièrement attentif à préserver les paysages et l’unité du bâti, en particulier dans le cadre de l’octroi des permis d’urbanisme. La ruralité renvoie également à l’agriculture. A ce sujet, le groupe Pour Olne souhaite envisager la mise en place d’un incitant financier pour que les propriétaires de parcelles agricoles les louent à un producteur olnois.

Les dés sont-ils déjà jetés en vue de l'après-élection ? Des alliances sont-elles déjà établies ? Sinon, avec qui (ou sans qui) irez-vous au pouvoir ?

CH : Il n’y a aucun accord préalable. Le groupe Pour Olne a cependant annoncé vouloir rassembler au-delà des clivages politiques et des ambitions personnelles. Si nous sommes en position pour discuter au lendemain des élections nous privilégierons ceux qui partagent le même point de vue.

Que faire de la carrière du Bay-Bonnet ?

​​​​​​​CH : Pour le groupe Pour Olne, il faut acheter la carrière du Bay Bonnet et ensuite lancer un marché public (mise en concurrence) qui permettra de désigner un futur exploitant. Si la commune est propriétaire, c’est elle qui fixera les règles et exigences en matière d’exploitation (contrairement à la situation actuelle où elle reste un tiers). Cet achat génèrera des rentrées nouvelles pour la commune qui sont bienvenues pour financier les investissements (routes et trottoirs notamment). Nous proposons également la mise en place d’une provision financière destinée à indemniser les riverains qui seraient préjudiciés ainsi que le recrutement d’une personne à mi-temps consacrée au suivi de la carrière.

Olne est un paradis fiscal, mais le restera-t-elle ? Quel est votre engagement au niveau de la fiscalité ?

​​​​​​​CH ​​​​​​​: Pour Olne s’engage à maintenir la fiscalité à un niveau bas et à continuer à dépenser avec parcimonie les deniers publics. Si les rentrées financières futures (de la carrière notamment) le permettent, il n’est pas exclu de diminuer à nouveau les taux des principaux impôts locaux (IPP et PRI)