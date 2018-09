5 questions à Boris Chandelle, tête de liste de EPH, à Herve

Faut-il toucher à la fiscalité ?

Boris Chandelle :Dès les premiers mois de la majorité HDM, les impôts ont été augmentés, alors qu’ils avaient dit avant les élections qu’ils " n’iraient pas dans la poche du citoyen ". L’IPP est passé de 7,5 à 8,3%. S’il était peut-être nécessaire d’augmenter, suite aux investissements importants de 2011, nous pensons que l’augmentation a été trop forte. A l’époque, l’opposition le disait déjà : un passage à 8% permettait déjà d’équilibrer le budget, tout en continuant une gestion prudente déjà entamée en 2012, en veillant à monter des projets subsidiés, aux économies d’énergie etc. EPH ne fera pas de promesse qu’il ne pourra pas tenir par rapport aux impôts : il faut d’abord voir quels projets sont prioritaires pour la ville, avec quels moyens, et dans quels délais. Mais il est évident que notre commune a un niveau de taxation élevé par rapport à la moyenne de l’arrondissement de Verviers.

Ne manque-t-il pas un véritable centre de la vie culturelle et associative au coeur de Herve?

BC : La vie associative à Herve est bouillonnante. La quasi-totalité des villages disposent d’espaces polyvalents de vie villageoise, de taille variable, mis à disposition des associations culturelles, de jeunesse.... Pour EPH, il est important que la culture continue à venir des acteurs et pas du pouvoir politique, dont le rôle est de soutenir de manière transparente et sans récupération . Dans le centre de Herve, l’Espace Georges Dechamps peut accueillir 198 spectateurs. Depuis plusieurs années, certains acteurs culturels se posent la question d’un espace plus grand, comme Duesberg à Verviers, d’une capacité de 350 personnes. Ce projet demande une analyse fine de l’endroit potentiel, des budgets nécessaires, des subsides nécessaires. Notre groupe est ouvert à la réflexion, mais dans une vision globale du développement du centre de Herve, vision culturelle, commerciale, sportive…

​​​​​​​Des caméras de surveillance, c'est un mal pour un bien ?

BC : EPH n’est pas pour les caméras de surveillance. Des études en Angleterre ont montré qu’après la pose de caméras, les incivilités et la délinquance se déplaçaient. Ici à Herve, il n’y a pas eu d’étude démontrant la pertinence des endroits choisis par la majorité. Nous pensons qu’il faut agir d’abord en prévention, avec les éducateurs de rue, l’AMO (Aide en Milieu Ouvert) Latitude J, le plan de cohésion sociale. Par contre, la zone de police du Pays de Herve, qui comporte plusieurs communes, était demandeuse de caméras sue certaines grandes voies de circulation, étant donné la position centrale de Herve sur l’axe Maastricht-Liège. Nous pouvons valider cette option si elle est limitée, mais pas l’installation de caméras partout.

Les antagonismes politiques sont historiques, ne faut-il pas un jour arrêter les querelles de bacs à sable ?

BC : Le groupe EPH n’envisage absolument pas son engagement pour la commune comme une guéguerre politique. Nous voulons dépasser les clivages traditionnels, travailler davantage avec le citoyen et sa participation active, davantage avec l’ensemble du conseil communal, majorité et opposition. Sur l’ensemble de notre liste, 15 candidats n’ont jamais participé à un scrutin électoral. Ils connaissent bien notre commune sans avoir exercé des responsabilités politiques, parce qu’ils sont engagés dans la vie locale. En cela, nous proposons aux électeurs de miser sur un véritable renouvellement politique.

​​​​​​​​​​​​​​Le cumul des mandats et fonctions, bonne chose pour une commune ?

BC : Pour EPH, quand on s’engage dans un mandat exécutif, on s’engage à fond. Les fonctions exécutives exigent de la rigueur et une pleine attention. Un bourgmestre doit être dans sa commune, tout comme un député doit être au Parlement. La charte signée par tous les candidats EPH précise ceci : " le candidat s’engage à refuser de poser qa candidature et d'accepter un mandat qu’il ne peut assumer pleinement et activement en raison de l'exercice d'un autre mandat ou d'une profession. "

