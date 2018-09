5 questions à Benoit Dorthu, tête de liste Aubel Citoyen, à Aubel

Peut-on considérer qu’Aubel est une commune riche ?

Benoit Dorthu : Aubel est une commune dynamique, plutôt que riche. Une commune où entreprendre est possible, où les pouvoirs publics s'engagent à développer et entretenir un cadre favorable à l'entreprise et au commerce. Le taux de chômage est assez bas. Et entre entrepreneurs et commerçants, une forme d'émulation voit le jour qui dynamise tout le tissu économique aubelois. La qualité d'équipement des zonings commerciaux et agro-alimentaires témoigne également de l’importance accordée à l’activité économique par les pouvoirs publics. Le commerce du centre est plutôt florissant, bien aidé par le marché du mardi et surtout le marché dominical. Aujourd'hui, quasiment aucune cellule commerciale du centre aubelois n'est libre. Quant aux finances communales, la rigueur de gestion adoptée depuis 24 ans a permis de générer un boni cumulé de 2,3 millions d'euros, malgré des investissements très importants dans l'enseignement communal l'aménagement urbain, l'équipement sportif et l'outil industriel. Plutôt que commune riche, je dirais plutôt commune dynamique et bien gérée.

Comment adapter l'offre de logements pour accueillir de nouveaux arrivants ?

BD : L'offre de logement actuelle vient d'être étoffée avec la création d'un ensemble architectural composé d'une cinquantaine d'appartements dans le centre d'Aubel, en connexion directe avec les commerces et l'offre de loisirs. L'ensemble Les Terrasses a connu un succès important. Le mix de logement va encore être étoffé dans les années (proches) à venir avec la mise en œuvre par un développeur privé d'une zone d'aménagement communale concertée dite de la Driesch 2. La zone devrait accueillir des constructions unifamiliales. Enfin, notre groupe politique entend équiper la zone de l'ancienne école de l'état pour permettre à de jeunes ménages d'y construire une première habitation. Les opportunités sont nombreuses, mais nous avons à cœur d'éviter un déséquilibre de l'offre de logement sur le centre du village où demeure le risque d'avoir les effets pervers d'un parc locatif d'appartement où l'offre dépasserait la demande.

Considérez-vous la Place Albert 1er comme le centre de la commune ? Comment la rendre plus attractive encore ?

BD : La Place Albert 1er constitue avec la Place Nicolaï un ensemble que les pouvoirs publics ont conçu au 18e siècle afin d'accueillir un marché qui était à l'étroit sur la place Antoine Ernst.

L'attractivité commerciale du cœur d'Aubel est indéniable : aucune cellule commerciale n'est vide actuellement. Le marché du mardi, mais surtout le marché du dimanche constituent des produits d'appel forts qui permettent à tout le commerce aubelois d'être aujourd'hui florissant, horeca en tête.

L'appel à intérêt lancé pour nourrir la réflexion et identifier les opportunités d'investissement dans l'extension de la place Albert 1er devrait renforcer encore l'attractivité nodale du cœur d'Aubel en complétant l'offre commerciale. Un développement hôtelier pourrait à ce titre être particulièrement intéressant.

Quant à l'offre de parking en arrière-zone, elle est très largement suffisante pour les jours de semaine. Le dimanche - parfois - elle affiche une certaine saturation, avec un impact sur l'accessibilité du centre.

Comment rester un pôle économique en développement ?

BD : Pour qu'Aubel reste un pôle économique en développement, notre groupe politique poursuit quatre axes :

le soutien au commerce local par le biais d'une offre touristique reconnue : Aubel est labellisée commune touristique, les commerces peuvent ouvrir tous les jours de la semaine. En investissant au quotidien dans la propreté et l'entretien de l'espace public, le cadre général est avenant et attractif.

l'investissement dans l'outil industriel communal de l'abattoir bovin : l'administration communale d'Aubel exploite un abattoir où la commune a investi 1,2 million d'euros pour améliorer les performances énergétiques et la chaîne du froid.

l'administration communale analyse les sollicitations de création de commerce en tenant compte du commerce existant, afin de préserver un mix commercial attractif .

une zone artisane est actuellement en projet en arrière-zone du zoning commercial d'Aubel, ce qu'une majorité libérale ne peut évidemment voir qu'avec bienveillance.

Les élections sont-elles un duel de fortes têtes ?

BD : Duel ? Parlons plutôt de compétition. Quant à la qualification de forte têtes, elle a un double sens : le premier signifie rebelle, indiscipliné. Alors non, il ne s'agit pas d'un duel de fortes tête. Par contre, forte tête peut aussi se comprendre pour quelqu'un de droit, capable de jugement et fort de ses compétences. Là, je peux dire que du côté de l'équipe Aubel Demain, les compétences et la rectitude sont au rendez-vous. La disponibilité aussi, avec des candidats qui sont prêts à réduire leur temps de travail pour s'investir dans la gestion de la commune. Disponibilité donc, sans oublier la bienveillance et l'écoute. Parce qu'Aubel et les Aubelois méritent la meilleure gestion qui soit, une gestion marquée par un bon sens de chaque instant, une disponibilité à toute épreuve, des compétences utiles à la commune et une bienveillance constante envers la population. Je ne me prononcerai pas sur l'autre partie en lice.

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF