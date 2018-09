5 questions à André Frédéric, tête de liste PS Plus à Theux

Quelles solutions proposez-vous pour résoudre le problème du charroi important au centre de la commune ?

André Frédéric : Chaque jour, entre 15000 et 20000 véhicules passent sur le pont de Theux dont bon nombre effectuent la jonction entre les deux autoroutes . Il faut à tout prix éviter le transit par les villages donc la seule solution efficace est la construction de la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays. Nous continuerons à la réclamer avec force et détermination auprès du Gouvernement Wallon. Par ailleurs, nous proposons une idée concrète pour diminuer le temps de fermeture des passages à niveaux au centre de Theux et ainsi fluidifier le trafic: faire se croiser les trains non plus en gare de Theux mais en gare de Pepinster.

Enfin, il est primordial de traquer et de sanctionner les plus de10 tonnes qui ne respectent pas l'interdiction de transit par Theux .

Quels sont vos projets pour l’accueil pour les enfants de moins de trois ans dans la commune ?

AF : Le manque de places d'accueil est évident. Nous nous engageons à :

. Faire construire une crèche sur le site de l'ancien terrain de foot de Theux

. Soutenir la création de structures d'accueil de la petite enfance (crèches, accueillantes ONE et accueillantes autonomes) dans des locaux communaux ou à acquérir .

. Organiser un service de baby-sitting à domicile.

Theux est la seule commune de l’arrondissement à ne pas être membre d’une Agence immobilière sociale. Problème ou pas de nécessité ? Les nouveaux projets immobiliers rencontrent-ils les besoins ?

AF : Les Agences Immobilières Sociales interviennent en qualité d'intermédiaires entre locataires et propriétaires, ce qui est une bonne chose dans les villes où de nombreux logements demeurent inoccupés . Ce n'est le cas que très exceptionnellement à Theux !

Nous ne voyons donc pas la plus value pour Theux considérant par ailleurs que ces agences regroupent plusieurs communes et que la gestion de ces agences est donc éloignée du terrain local. Nous souhaitons bien évidemment aider à la recherche de logements celles et ceux qui en ont besoin mais en décidant nous-mêmes ! Le CPAS ou un service Communal du logement pourrait très bien assumer cette mission de façon performante. Pas d'opposition de principe mais grande vigilance si ce projet devait voir le jour à Theux . En matière de diversification du logement disponible, notre Commune fait face à plusieurs projets de créations d'immeubles à appartements. Nous maintiendrons nos exigences de qualité comme par exemple la surface minimale de 60 m2 et la création d'une place et demie de parking privatif par appartement, ceci afin de lutter efficacement contre la création de "cages à poules".

Quels sont vos projets pour les villages, notamment en matière de sécurité routière ?

AF : Chaque village, chaque quartier de notre Commune doit faire partie d'un Plan Local de Sécurité et de Mobilité pour tous. Ces plans seront concertés avec les habitants lors de réunions participatives . Ce sera l'occasion, en collaboration avec notre police, de réfléchir concrètement aux problèmes de sécurité et de mobilité rencontrés et d'affiner les projets à mettre en œuvre. Une évaluation annuelle sera assurée avec les habitants. Tous les types d'aménagements seront envisagés: radars, passages pour piétons éclairés, ralentisseurs, zones 30, zones résidentielles, organisation du parking, mobilité, trottoirs, mises à sens uniques de voiries,....

Ce travail a été réalisé avec succès, même si tout est perfectible, à Jevoumont, Marché et Winamplanche. Le difficile chantier de Polleur est en cours et ceux de Becco et de Spixhe seront réalisés durant la prochaine législature . Des aménagements devront aussi concerner Juslenville, Juslenville-Petite, Jehanster, Hodbomont, Desnié, Rondehaye, Tancrémont, le quartier du Hall Omnisports et certains quartiers de Polleur et de La Reid. Le Service Public de Wallonie (SPW) sera interpelé pour sécuriser ses voiries en particulier dans la traversée de Mont animée par de nouveaux commerces et le carrefour de Jehanster. Globalement, nous travaillerons à implémenter une culture de prévention pour la sécurité routière en intégrant les usagers faibles (piétons, cyclistes, PMR,...). Une autre priorité pour les villages sera de renforcer l'équipe du service des travaux pour faire de l'entretien au quotidien tels que passage de la balayeuse, curage des avaloirs, tailles des arbres et des haies, implantations de poubelles publiques,...). Respect de l'environnement et durabilité seront nos lignes conductrices .

Quelle est la première mesure que vous prendriez, si vous étiez bourgmestre lors de la prochaine mandature communale ?

AF : Si j'ai le grand bonheur d'obtenir le soutien des theutoises et des theutois et donc d'être le Bourgmestre de tous, je m'engage à occuper uniquement cette fonction et à ne plus briguer aucun mandat parlementaire en mai 2019. Tout mon temps et toute mon énergie seront consacrés à la gestion de la Commune et à une communication de notre administration en toute transparence et en direct vers l'ensemble de nos concitoyens sur les dossiers communaux en cours et à venir.

Je m'engage, dans le trimestre qui suivra ma prestation de serment (soit de décembre à mars) à partir à la rencontre de tous les habitants en organisant des rencontres citoyennes permettant de définir les Plans Locaux de Sécurité et de Mobilité mais aussi de recueillir les avis sur l'ensemble des projets à concrétiser dans l'intérêt de notre belle Commune et de ses habitants .

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par la RTBF et VEDIA