5 piscines hainuyères dans les promesses fermes signées par le gouvernement wallon pour le Plan piscines

Pour la Wallonie, neuf promesses fermes ont été signées par le gouvernement wallon dans le cadre du Plan piscines lancé en 2016 pour répondre aux constats posés par les acteurs de terrain et la difficulté pour les gestionnaires de maintenir leurs outils en état, a annoncé mardi le ministre régional en charge des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke (MR).

Ce plan doit permettre de rénover le parc des piscines publiques wallonnes en réduisant au maximum les consommations énergétiques et en favorisant l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. En mai 2018, l'exécutif régional avait approuvé 33 dossiers pour un montant global de 110 millions d'euros, se décomposant en 55 millions d'euros de subsides et 55 millions de prêts à taux 0%. Les délais d'attribution des marchés, initialement fixés à mai 2020, ont été prolongés jusqu'au 29 septembre prochain en raison de la crise du covid-19 mais des dossiers ont déjà été rentrés et les promesses fermes ont été signées pour neuf d'entre eux, a précisé le ministre Crucke.

En province de Hainaut, les travaux vont donc pouvoir commencer pour les piscines de Ath, de Mons, de Tournai, de Soignies et de Saint-Ghislain. Le dossier de la piscine Peruwelz/Leuze-en-Hainaut a été abandonné en cours de route.