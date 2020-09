5 euros pour 100 canettes ramassées aux Bons Villers… Place à la machine

Après plusieurs mois de comptage à la main, place à la machine. Les habitants des Bons Villers peuvent désormais déposer, dans un collecteur, les canettes qu’ils trouvent en se promenant. L’opération est déjà lancée dans une vingtaine de communes wallonnes depuis un peu plus d’un an. Il s’agit de récupérer un maximum de canettes jetées le long des routes et des chemins de campagne. 5 euros en bons d’achat pour 100 canettes rapportées. Pour Virgine Cartiaux, la porte-parole de l’opération, "le but est évidemment la propreté. Et pouvoir s’appuyer sur les citoyens en leur donnant un petit incitant financier."

Mathieu Perin le bourgmestre des Bons Villers ne peut que constater l’incivisme, qui a augmenté depuis le confinement. "On constate qu’il y a beaucoup de canettes partout. Nous en sommes à 82 tonnes de déchets clandestins ramassés depuis le début de l’année. C’est autant que sur une année complète normale. Il faut absolument rééduquer, taper sur le clou et la machine donne une visibilité aux bons comportements." Une machine qui collectera ces déchets 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Et qui devrait permettre aux Bons Villers de moins subir les actes d’incivisme.

Attention aux fraudeurs !

Le risque de ce système c’est de voir débarquer certains habitants avec leur sac-poubelle. L’idée n’est évidemment pas de s’épargner un sac PMC pour se faire un peu d’argent dans le collecteur. Ce sont bien des canettes trouvées et ramassées au sol qui peuvent être déposées dans la machine. Et uniquement celles-là. Les fraudeurs pourront être sanctionnés.