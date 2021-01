5 balades enneigées et méconnues de la province du Luxembourg pour éviter la foule

Cela fait maintenant quelques jours que la neige tombe un peu partout en province du Luxembourg. Une météo idéale pour profiter de l'épais manteau neigeux qui recouvre les Ardennes belges. Mais à cause de la situation sanitaire, les autorités recommandent de ne pas se rendre dans les "hotspots" touristiques tels que la Baraque de Fraiture ou l'aérodrome de Saint-Hubert. Heureusement, la province du Luxembourg regorge de lieux méconnus, où il fait bon se balader et profiter des paysages enneigés.

Face à l’affluence de promeneurs ces derniers jours, plusieurs communes luxembourgeoises ont pris des mesures afin de limiter la circulation. C’est notamment le cas de la commune de Vielsalm. Si vous aviez l’intention de flâner à la Baraque de Fraiture ce Week-end, vous risquez d’être déçu : interdiction d’accéder à la piste de ski, routes fermées dont la N30 reliant la Baraque et Manhay et villages accessibles en circulation locale uniquement. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer quelques alternatives. Sous les précieux conseils de la Fédération du Tourisme du Luxembourg belge, voici 5 balades méconnues qui valent le détour.

Ce parcours de 17 km est idéal pour les amateurs de calme. Vous avez besoin de passer un moment loin du stress ? Alors cette promenade est parfaite pour vous. Vous y croiserez de nombreuses églises et de magnifiques paysages. Vous pourrez également vous arrêter au bord du lac de la Strange où l’on y pêche habituellement la truite.

Non loin de Vielsam et de la Baraque Fraiture se trouve une balade avec des paysages à couper le souffle. Au travers d’une des plus belles réserves naturelles de la région, vous découvrirez des sites extraordinaires. Au total, la balade fait 9,5 km.

Infos: https://www.luxembourg-belge.be/fr/outils/balades-meconnues-index.php