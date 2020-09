480 mètres de voies ferrées remplacées en quelques heures entre Namur et Charleroi

C'est une première européenne, selon Infrabel : remplacer un demi kilomètre de voies ferrées en quelques heures seulement, grâce à une technique de préfabrication.

"Depuis le mois de mai nous avons construit le nouveau tronçon à côté de la voie de chemin de fer, explique Olivier Philippe, Area manager d'Infrabel pour la zone de Liège, sans interrompre le trafic. C'est une gigantesque dalle en béton (ndlr : 480 m de long, 8 m de large et 39 cm d'épaisseur) avec les billes de chemin de fer, les rails et les pierres du ballast. Vendredi nous avons interrompu le trafic et enlevé les anciennes voies. Et ce weekend, nous faisons glisser la nouvelle structure pour la mettre à la place de l'ancienne."

C'est aussi lourd que la Tour Eiffel : 6100 tonnes ! De puissants vérins installés tout le long de la voie préfabriquée exerce une pression latérale pour la faire glisser sur le sol jusqu'à son emplacement final sous les caténaires. A raison d'environ un mètre à l'heure, le "voyage" dure une dizaine d'heures. L'opération devrait s'achever dans la nuit de samedi à dimanche.

Moins de perturbation du trafic

Selon Infrabel, cette technique de préfabrication permet de limiter les perturbations du trafic sur cette voie très fréquentée : 135 trains de voyageurs par jour, sans compter les nombreux trains de marchandises !

Depuis vendredi, la trafic est évidemment complètement interrompu à cet endroit de la dorsale wallonne entre Namur et Charleroi (Floreffe). Mais si l'opération se déroule comme prévu, les trains rouleront a nouveau normalement à partir de mardi. Et même un peu plus vite qu'avant car la courbe du tronçon a été corrigée, permettant une vitesse maximale de 120 km/heure, au lieu de 100 km/h auparavant.