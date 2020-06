410.000 masques sont arrivés à Charleroi

Les cartons sont entassés dans un endroit tenu secret. L’approvisionnement a mis plus de temps qu’espéré mais cette fois tout est là. 410.000 masques à envoyer dans 19 points de distribution locaux. Deux masques par Carolo de plus de trois ans. Les équipes de la ville déballent les cartons et les répartissent sur 19 palettes différentes. Tout doit être prêt pour lundi matin. Les Carolos devront se rendre chacun à leur tour dans un des comptoirs près de chez eux. Valérie Velghe est la coordinatrice planification d’urgence. Elle connaît les 19 lieux par cœur. "Le palais des Beaux-Arts, un chapiteau place du ballon à Gohissart, des complexes sportifs comme celui de Roux,…" Pour connaître leur point de retrait, les habitants devront aller voir sur le site de la ville .

Prêts à être livrés dans les points de distribution - © Tous droits réservés

"Et un call-center est mis en place au 0800/18348. Les Carolos auront chacun deux jours pour aller chercher leur masque. Voilà pourquoi, il faut absolument se renseigner et ne pas venir n’importe quand. C’est une mesure qui permettra d’éviter les attroupements." La distribution va durer 12 jours jusqu’au 20 juin. Et tout est prévu si vous êtes malade ou bloqué à la maison. "Les gens pourront donner des procurations pour que d’autres personnes aillent chercher leurs masques. Et notre call-center est en contact avec la plate-forme Charleroi solidaire. Des bénévoles pourront faire le déplacement pour les personnes isolées." Evidemment, dans cette configuration, les masques n’arriveront pas seuls. Il faudra soit se déplacer, soit faire appel aux proches ou aux bénévoles.