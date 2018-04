4000 coureurs au départ du marathon de Namur ce dimanche

Sur le coup de 9h ce dimanche matin, plus de 4000 coureurs ont pris le départ à l'occasion d'un marathon à Namur. C'est la première fois qu'un marathon international est organisé dans la capitale wallonne. Un semi marathon est également organisé.

Le plus compliqué a été d'imaginer et de tracer le parcours en respectant la distance, le dénivelé mais aussi toute une série de contraintes liées à l'environnement urbain.

Pour l'organisateur, Nicolas Bonomi, cet évènement est une très bonne chose pour la ville de Namur. "Ca implique beaucoup de services: toute l'administration communale, la police de Namur, les services de secours etc. Ca mobilise vraiment toute une ville", explique-t-il.

Et ajoute: "On voulait aussi faire de cet événement un événement phare pour la ville de Namur. En plus d'être simplement un événement sportif."