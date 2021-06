40 mois d’emprisonnement pour l’ancien patron de l’entreprise Systemat Jean-Claude Logé

L’affaire se déroule sur fond de gros différend financier au sein de la famille de l’ancien manager de l’année. Jean-Claude Logé estimait que ses enfants et son ex-épouse lui devaient de l’argent. Durant l’enquête, il a expliqué aux enquêteurs qu’en attendant ces paiements, il avait dû emprunter des sommes à des personnes peu recommandables. Mais selon lui, il n’avait pas de liens directs avec les gens qui ont pris l’initiative de menacer son ex-femme et ses enfants afin de récupérer leur argent. Des affirmations réfutées par plusieurs témoins, présents durant le procès.

Les faits datent de 2018 et 2019. Jean-Claude Logé était soupçonné d’avoir indirectement menacé son ex-femme et ses enfants, à plusieurs reprises.

La justice a estimé que l’homme d’affaires avait bel et bien commandité plusieurs expéditions d’hommes de main chez des membres de sa famille et chez un ancien associé, afin de pousser les uns à lui verser une somme de 380.000 euros, et l’autre à lui faire parvenir des livres de compte. Durant l’audience, il niait les faits. Le tribunal a toutefois estimé que l’ex-entrepreneur est coupable de tentative d’extorsion, de menaces et de harcèlement.

Le jugement rendu inflige 40 mois de prison à Jean-Claude Logé. Le tribunal se justifie en évoquant l’absence de toute remise en question de la part de l’ancien homme d’affaires, qui n’assume pas sa responsabilité. Durant l’audience, l’homme d’affaires se disait victime d’une famille haineuse. Le sursis de cinq ans qui lui est octroyé est probatoire : il impose notamment au prévenu de s’abstenir désormais de tout contact avec les victimes (dont ses enfants et son ex-épouse) sauf via des avocats.