40% du personnel des maisons de repos à Bruxelles toujours pas vaccinés : comment expliquer cette résistance?

A Bruxelles, la vaccination du personnel des maisons de repos est à la traîne. Une enquête réalisée par IRISCARE en juin montre que seuls 54 % des soignants sont complètement vaccinés. 4 sur 10 refusent donc toujours la vaccination. Qu'est-ce qui explique cette réticence?

Plus de 40 % du personnel toujours réfractaire

Anne Khoudiakov est infirmière, elle travaille pour Médecins Sans Frontières. Pendant plusieurs mois, elle a fait de la sensibilisation à la vaccination pour le personnel des maisons de repos à Bruxelles.

Elle avait déjà constaté cette résistance à la vaccination dès l'arrivée des premières doses en janvier. Six mois plus tard, elle est toujours bien présente: "On avait quand même un petit peu d'espoir que l'été et le départ en vacances vers l'étranger allaient motiver un certain nombre de personnes peut-être même à la dernière minute. Visiblement les chiffres nous montrent le contraire".

Plus de 40 % du personnel reste réfractaire aux vaccins contre le coronavirus.

Les mêmes doutes

C'est une déception pour cette spécialiste des urgences humanitaires mais ce n'est pas non plus surprenant. " Cela ne m'étonne pas parce que le personnel dans les maisons de repos est assez jeune et s'informe via les réseaux sociaux. On retrouve les mêmes questions depuis le début de la campagne autour de la fertilité, le fait qu'il n'y ait pas assez de retours, que ces vaccins ont été créés rapidement, qu'ils ne se valent pas tous".

Les non-vaccinés ne seraient pas non plus conscients de mettre en danger les résidents: "Les gens, quand ils nous parlent, ils disent: 'Moi, je n'ai pas été malade, donc ça ne me fait plus peur, le pire est passé. On travaille avec des personnes à risques, mais ces personnes-là ont été vaccinées'. Certains disent aussi qu'ils vont attendre l'hiver, qu'on n'est plus dans le haut de la vague cet été".

Le retour des vacances

Le risque de contaminer des résidents vaccinés est pourtant bien réel, à l'occasion par exemple d'un retour de vacances à l'étranger.

"Pour moi, c'est le plus grand risque pour les mois à venir", déclare Inge Neven, responsable du service inspection hygiène à la COCOM, "Je redoute une quatrième vague qui commencerait dans les maisons de repos. Même si le taux de vaccination des résidents est de plus de 90 % on sait que le vaccin ne protège pas tout le monde à 100 %. Avec les nouveaux variants qui apparaissent et d'autres qui vont sans doute émerger, les voyages et la circulation du virus et variants au sein de la population plus jeune, il est possible que dans les mois à venir, il y ait des infections au sein des maisons de repos".

La question de l'obligation de la vaccination pour ce personnel des maisons de repos a été posée, mais pour Alain Maron, ministre bruxellois de la santé, un accord social est nécessaire pour une vaccination obligatoire du personnel soignant.