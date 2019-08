4 chiens maltraités saisis chez la fille du chanteur Claude Barzotti

La fille du chanteur Claude Barzotti a-t-elle maltraité ses chiens ?

En tout cas, la police d’Ottignies Louvain-la-Neuve a saisi 4 chiens dans la propriété de Sarah Barzotti, ce lundi, à Céroux-Mousty (Ottignies).

L’intéressée est partie en vacances, il y a déjà un petit temps; mais ses chiens seraient restés à l’abandon dans le jardin. C’est un employé de maison qui aurait donné l’alerte. A leur arrivée, les forces de l’ordre ont trouvé les animaux dans une situation sanitaire jugée "extrêmement préoccupante". Un vétérinaire est intervenu. Trois des quatre chiens ont été confiés au refuge "Sans Collier", à Perwez. "Le quatrième aurait été pris en charge par un tiers", explique Sébastien de Jonge, directeur du refuge.

"Son collier rentrait dans la chair"

"Un des chiens a dû être sédaté", précise le directeur. "Son collier lui rentrait dans la chair. La chair avait nécrosé autour du collier. Deux autres chiens avaient les oreilles brûlées (par le soleil). Leur peau était aussi nécrosée. Des mouches y avaient pondu leurs œufs. C’est manifestement une négligence qui durait depuis un certain temps et qui est assez grave.

Des plaintes antérieures

Le parquet s’est saisi de l’affaire. "Cela fait bientôt trois ans qu’on a reçu une information pour maltraitance. Mais le constat était difficile à effectuer. Le propriétaire refusait l’accès. Et la maison était surveillée. Cette fois, l’alerte a été donnée. La bourgmestre faisant fonction, Annie Galban, est intervenue. La police s’est rendue sur place et le parquet a été saisi. "Nous espérons que les autorités interdiront à la propriétaire de récupérer les chiens et qu’ils trouveront une famille d’accueil digne", conclut Sébastien de Jonge.