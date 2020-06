4 ans après la destruction du Hall Baudouin Ier à Jodoigne, le projet de nouveau complexe est sur les rails

C’était le 23 juin 2016, le Hall Baudouin Ier était détruit pour la seconde fois par de violentes intempéries. Une catastrophe pour la ville mais aussi pour les clubs. Les autorités locales et provinciales n’ont pas tardé à repenser un nouveau complexe dédié aux sports en salle. L’objectif : créer un pôle sportif polyvalent sur 12 hectares pour un montant de 22 millions 500 mille euros.

Ce "méga" projet entre cette fois dans une phase concrète. Une enquête publique vient de s’ouvrir (15 juin) et court jusqu’au 14 juillet. Prochaine échéance : le permis d’urbanisme qui pourrait être obtenu par la commune si aucun recours n’est introduit. Celui-ci prévoit la construction de la phase 1 du projet à savoir la construction de voiries, d’un parking de 114 places et du hall sportif.

Un souvenir douloureux

Nous rencontrons Marc et Alain. Tous les deux pratiquent l’aïkido. Ils étaient présents sur les lieux quelques minutes avant l’effondrement du hall. Cette tragédie a encore des conséquences sur leur club délogé depuis dans un village voisin de Ramillies. "J’étais encore dans les vestiaires plusieurs minutes avant que le hall ne s’écroule suite à de violents orages", explique Marc Somja président de l’Aïkido Satori Club Jodoigne.

"Je suis sorti et il faisait tout noir. Puis, c’est comme si un rideau s’était formé. J’étais dans ma voiture près de la chaussée et un arbre, un chêne du CEPES, est tombé près de mon véhicule. Ensuite, une élève du club m’a appelé pour me dire que le toit du hall s’était écroulé. Je me suis retourné et j’ai pu le voir de mes propres yeux. C’est un miracle que personne ne soit mort blessé car il y avait encore une réunion avec des membres du club de badminton dans la cafétéria. Heureusement, celle-ci était construite en dur", poursuit ému Marc Somja.

"La conséquence, c’est que tous les clubs ont dû être relogés dans des salles de la commune. Nous attendons avec impatience la construction de ce nouveau complexe. Car nous nous entraînons à Huppaye dans un lieu qui n’est pas adapté", conclut le président du club d’aïkido.

Des travaux prévus pour le prochain printemps

L’annonce de l’avancée du projet est bien accueillie à Jodoigne. Quatre ans après les faits, le dossier de nouveau pôle sportif avance, il faut le concéder rapidement (chose rare pour des infrastructures sportives publiques). Pour Valéry Kalut, président de la Régie communale autonome, l’espoir est de commencer les travaux dans un an.

"Nous espérons obtenir le permis d’urbanisme pour septembre. L’idée serait de commencer les travaux au printemps 2021. Il s’agit de la phase 1 du projet. Ils concernent le complexe omnisports, les voiries et un parking. Mais le projet est bien plus important, et on prépare déjà la suite. Même si ce sera plus long pour la piscine qui pourrait être construite d’ici deux à trois ans. Et à terme, d’ici 10 ans, on prévoit la construction de terrains de tennis, de paddle ou encore de football", conclut l’ancien échevin aujourd’hui chargé de mener à bien ce "méga" projet de 22 millions 500 mille euros.

Quant à un éventuel impact de la crise du coronavirus, il serait nul selon le bourgmestre. Toutes les promesses de subsides ont été signées et les emprunts communaux ont déjà été inscrits au budget.