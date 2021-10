350 projecteurs éclairent désormais l’Église Notre-Dame de Laeken (Vidéo)

Une lumière au loin dans le nord de Bruxelles, nous rappelle ô combien les monuments font partie de nos vies et des paysages urbains. Laissée longtemps aux ténèbres de la ville, cette église, un collègue de la rédaction s’en souvient comme "d’un bâtiment sombre, noir de pollution". Le crépuscule est passé, la nuit est tombée. Nettoyée depuis, l’église Notre-Dame de Laeken est aujourd’hui éclairée par une lueur dorée. Un jeu d’ombres souligne désormais l’architecture néogothique et donne une profondeur insoupçonnée aux façades.

Un chantier d’un an pour arriver à ce résultat

350 projecteurs et 5 km de câbles ont été nécessaires pour éclairer l’ensemble de l’édifice. Les luminaires ont été installés le long et sur le bâtiment dans l’idée "de réduire la pollution lumineuse pour les riverains", peut-on lire dans un communiqué de presse publié par Beliris, l’expert en construction publique pour Bruxelles. Les concepteurs des lumières les ont disposées en 18 types d’ancrages différents "choisis pour créer un éclairage subtil et respectueux du patrimoine. Les luminaires ont été principalement installés sur le bâtiment, réduisant ainsi la pollution lumineuse pour les riverains".

Une technologie LED de dernière génération a été sélectionnée pour minimiser la consommation d’énergie. "L’ensemble du système d’éclairage consomme à peine 50 kWh par jour, ce qui est comparable à une grande maison familiale", tient à préciser Beliris. L’intensité lumineuse sera également diminuée entre minuit et 5 heures du matin. Le système est automatique, piloté à distance, "ce qui limite encore la facture d’énergie".

Les travaux ont été réalisés par l’entrepreneur VSE et ont coûté un million d’euros.