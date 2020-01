350 000 arbres à planter d'ici 2025 en Wallonie Picarde: la 3ème partie de l'opération "Arbrënkit 2020" est lancée

Planter 350.000 arbres en Wallonie Picarde, soit un par habitant, d'ici 2025? C'est l'objectif de l'opération Arbrënkit, dont le volet 2020 a été présenté lundi par les responsables du parc naturel des plaines de l'Escaut (PNPE) dans une exploitation agricole à Mont-Saint-Aubert. Après une édition destinée aux particuliers en 2019, le troisième volet de l'événement - initié en 2018 - s'adresse cette année aux entreprises, agriculteurs, associations, sociétés de logement, écoles et communes. "Tous peuvent dès à présent remplir leur demande sur le site 'arbrenkit.be'", s'enthousiasme Pierre Wacquier, président du PNPE.

Après la réservation en ligne d'arbres, arbustes, fruitiers ou haies, le kit peut être retiré dans un point de collecte pour être planté rapidement. Les inscriptions seront clôturées le 22 février et la distribution débutera le 2 mars. L'objectif de l'opération est d'améliorer la biodiversité et la qualité des paysages, de recréer un maillage écologique et de lutter contre l'érosion des sols, tout en valorisant l'identité rurale et le patrimoine des 23 communes de Wallonie picarde. Cette année, 16 communes ont adhéré au projet, soit quatre de plus qu'en 2018. Pour bénéficier de la gratuité, il faut donc que le terrain du demandeur soit situé sur le territoire de l'une de ces 16 communes. Depuis le lancement de l'opération, près de 115.000 arbres, arbustes et pieds de haie ont trouvé planteur, dont 62.000 l'an dernier.