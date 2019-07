3000 spectateurs attendus au mur de Thuin pour l'arrivée finale du Tour de Wallonie

Après un départ du Tour de France à Binche début du mois, Thuin s’apprête à accueillir ce mercredi l’arrivée finale d’une autre course cycliste : le Tour de Wallonie. Les coureurs vont parcourir 40 km dans l’entité : ils passeront par plusieurs villages en commençant par Ragnies vers 15h50 puis Biercée avant d’arriver en ville pour grimper à deux reprises le mur de Thuin. 3000 spectateurs sont attendus le long de ce tronçon pavé de 330 mètres présentant un dénivelé de 9%.

La Ville Haute fermée dès 14h

Le stationnement sera interdit de 13h à 17h sur l’itinéraire de la course. La circulation ne sera plus autorisée 1h avant le passage des vélos et la Ville Haute sera fermée de 14h à 00h30. Les informations complètes se trouvent sur le site internet de la ville.

Après la course, la fête continuera avec un concert de clôture du groupe Matyas and Friends sur la place du Chapitre où la circulation sera d’ailleurs interdite dès 17h.

Dans le cadre de son plan de développement durable " Imagine Thuin " , la ville qui fait partie des communes Zéro Déchet a décidé de servir toutes les boissons dans des gobelets réutilisables. Les autorités veulent marquer le coup et faire changer les mentalités ; en 2017, cinq mètres cubes de gobelets jetables avaient été ramassés lors du Tour de Wallonie. En instaurant ce nouveau système plus respectueux de l’environnement, les autorités communales espèrent diminuer la quantité de déchets générés par l’évènement de 70%.