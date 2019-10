3000 personnes attirées par le Job Day du Service Public de Wallonie

Le Job Day du Service Public de Wallonie a connu un beau succès. Au total, ce sont près de 3000 personnes qui ont fait le déplacement vers Namur ce samedi.

Une affluence motivée par les 600 employés que compte recruter le service public wallon durant les deux prochaines années.

Des métiers variés accessibles avec ou sans diplôme

Collaborateurs en informatique, économistes, techniciens forestiers, assistants administratifs, ouvriers, architectes, voici quelques exemples de métiers proposés aux candidats. "Vous pouvez avoir des recrutements sur des postes d’ouvriers sur les routes, d’ouvriers forestiers comme vous avez des recrutements sur des postes de juristes, de bacheliers en comptabilité, en droit ou des personnes qui ont fait l’enseignement secondaire supérieur", complète Sylvie Marique, la secrétaire générale SPW.

"Vous êtes jeune diplômé, en recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle ? Venez nous rencontrer", écrivait le SPW sur son site internet pour convier les potentiels candidats à venir s’informer. C’est le cas de Denis venu de Ciney. Il cherche dans "tout ce qui est voirie, fluvial et routier", explique-t-il. "Le service public m’attire parce que c’est l’aide à la personne et puis au moins c’est stable. On est sûr de rester jusqu’à la pension". D’autres personnes sont là encore pour trouver une meilleure situation financière et sont attirées par les avantages que propose le service public.

Ce samedi, les visiteurs ont donc pu rencontrer des collaborateurs du métier occupant des fonctions souvent recherchées par le SPW, assister à des mini-conférences, discuter avec des spécialistes de la gestion du personnel et dialoguer avec d’anciens stagiaires.