3000 étudiants ont guindaillé lors d’un TD organisé Place De Brouckère à Bruxelles

Des mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire en cette période de rentrée : "Les mesures sont en train de s’adoucir tout doucement et on met beaucoup de protocoles en place pour continuer de se retrouver à l’ULB tout en faisant attention à la santé de chacun sans aggraver la situation sanitaire" détaille Sarah Rousseau. "Pour le moment, c’est un effort collectif qui se fait parce que tout le monde est motivé pour reprendre cette vie-là."

Le désir des étudiants de faire la fête était en tout cas présent puisque l’événement était sold-out. Et avec l’annonce de l’assouplissement des mesures annoncé par le comité de concertation de ce vendredi, de futures guindailles sont dans les cartons : "Le prochain TD est prévu à la Jefke en même temps que la réouverture des boîtes de nuit. Si tout va bien, ça devrait être le cas début octobre et on travaille sur des protocoles pour que tout se passe le mieux possible et que cela soit chouette pour tout le monde. La vie reprend un peu et on espère que ça va continuer".