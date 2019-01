300 voyageurs bloqués trois heures dans un train à cause du givre

Le givre sur les caténaires a provoqué de nombreux retards et perturbations ce vendredi sur le rail. Un train circulant sur la ligne 161, reliant Bruxelles-Midi à Namur, s'est ainsi retrouvé immobilisé entre Rixensart et Profondsart pendant environ trois heures, selon la SNCB. Quelque 300 personnes étaient à bord.

Parti à 08h15, le train a perdu le contact avec la caténaire en raison du givre et s'est immobilisé entre Rixensart et Profondsart, privé de courant. "Nous avons dû envoyer une locomotive roulant au diesel pour remorquer le train jusqu'à Ottignies", explique la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux. "Ca peut paraître long, et nous le regrettons, mais nous avons des procédures à respecter, en plus des perturbations qui prévalaient déjà sur le rail", ajoute-t-elle.

Les voyageurs sont finalement arrivés à 11h35 à Ottignies, où ils ont pu prendre une correspondance.

Les caténaires n'étaient pas dégivrées à l'endroit où le train est tombé en panne. "Si des mesures préventives sont prises sur certains lignes en fonction des prévisions météorologiques, notamment en province de Luxembourg où des machines grattent régulièrement les caténaires pour éviter la formation de glace, elles sont rarement nécessaires sur la ligne 161. "Mais cette nuit, il a plu et gelé, ce qui a formé de la glace sur les caténaires", a spécifié Infrabel.