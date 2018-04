Liège : 300 supporters du Standard célèbrent la 8e Coupe de Belgique

Quelque 300 supporters du Standard de Liège étaient rassemblés mardi en début de soirée devant l'hôtel de ville de Liège. Pour l'occasion, celui-ci était paré, en façade, d'un drapeau du club afin de célébrer comme il se doit la victoire conquise le 17 mars dernier au détriment de Genk, en finale de Coupe de Belgique, grâce à l'unique réalisation du buteur maison, Renaud Emond (0-1). Les supporters ont ensuite envahi l'hôtel de ville.

Les supporters présents à Sclessin le 17 mars dernier, à l'occasion de la victoire en Coupe du Standard de Liège, la huitième, avaient été privés, vu la rudesse de l'hiver, de fête populaire en communion avec leurs héros. Mais les supporters présents mardi en début de soirée au centre-ville, soit quelque 300 fans, ont envahi l'hôtel de ville avec l'aval du bourgmestre liégeois, Willy Demeyer, afin de fêter comme il se doit, avec joueurs, staff et direction, cette victoire contre Genk, adversaire que les Liégeois retrouveront dès samedi, cette fois en Play-off 1.

Chauffés par le speaker

Les plus fervents, présents dès 17h45 déjà, avaient été chauffés par le speaker attitré du club, Jacques Massart, qui avait ensuite appelé un à un les joueurs à rejoindre le balcon pour présenter le trophée aux supporters. "Un trophée qui est aussi le leur et les joueurs en sont bel et bien conscients", avait d'ailleurs souligné Alexandre Grosjean, le directeur du Standard de Liège, lors de la réception officielle à l'hôtel de ville, en marge des célébrations avec les supporters.

Les fans, en voix, ont entonné plusieurs chants avant de se plier au souhait du speaker qui, comme en cas de succès à Sclessin, a fait asseoir la foule sur un chant de victoire avant de l'inviter à l'intérieur de la Violette afin de permettre une réelle communion entre joueurs et supporters.

En prélude à cette fête populaire, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a rappelé que le Standard occupe une place particulière, celle de porte-drapeau du sport liégeois. "Le Standard, c'est une marque, un label lié à la Ville et c'est un rêve pour tout jeune. Il est important de construire une identité positive", a-t-il souligné.

Un moment intense qui en rappelle d'autres, ceux à l'occasion des titres de 2008 et 2009. Des soirées que les autorités liégeoises sont prêtes à réitérer. Et les joueurs, par la voix de Sébastien Pocognoli, ont répondu positivement à ce souhait en voulant "revenir le plus tôt possible". Certains fans rêvent déjà de mai prochain.