300 écoles belges se sont mobilisées pour une alimentation locale et de saison

"Croque local", c'est le nom de cette initiative de l'asbl Good Planet Belgium. A Bruxelles, l'école Van Meyel y a notamment participé.

Dans cet établissement fondamental de Woluwé-Saint-Lambert, les élèves ont reçu comme collation une pomme d'un producteur du Brabant wallon. L'un des instituteurs, Monsieur Lé, en a aussi profité pour emmener ses élèves visiter un supermarché.

"Nous voulions les amener à lire les étiquettes. Ils ont été surpris de voir que certains fruits venaient d'Israël, de Nouvelle-Zélande ou d'ailleurs, très loin… C'est là tout un travail qu'on réalise avec les collègues à l'école, pour que les enfants fassent plus attention à ce qu'ils mangent. Pour leur santé, un fruit, c'est beaucoup plus sain qu'une sucrerie ou un biscuit. Mais c'est aussi important pour la planète. Les fruits et légumes qui prennent l'avion ou le bateau et parcourent des milliers de kilomètres… tout cela pollue la planète ! Certains enfants y étaient déjà sensibles mais la plupart n'imaginaient pas du tout d'où venaient leurs fruits ou leurs légumes."

"Croque local", c'est l'une des cinq journées d'actions environnementales proposées chaque année par Good Planet dans les écoles.