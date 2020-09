30 degrés et des points rouges sur la nouvelle carte "Wallonair" : faut-il s’inquiéter ?

Les températures exceptionnelles que nous connaissons cette semaine peuvent inquiéter certains d’entre nous en ce qui concerne la pollution, notamment. Cela tombe bien, accéder aux informations concernant la qualité de l’air du lieu où nous habitons est de plus en plus simple.

Des sites comme IRCELINE (la Cellule interrégionale de l’environnement, Celine), qualitedelair, et le tout nouveau "wallonair" regorgent d’informations à ce sujet.

Mais comment interpréter les nombreuses données fournies par ces sites ?

Ce lundi, par exemple, Ste-Ode était coloré en rouge vif pour les particules fines. Et ce mardi, la région de Bastogne puis de Marchienne-au-Pont étaient également marqués de points foncés. En cliquant sur cette station, on s’apercevait que le nombre de particules présentes était 4 fois supérieur aux valeurs d’alerte recommandées par l’OMS !

Alors, faut-il s’inquiéter ? A quoi faut-il prendre garde ?

Indice global et détail

Il y a un indice global de la qualité de l’air sur chacune de ces plateformes, qui fait en quelque sorte la synthèse des informations reçues, et vous donnera une indication. Cet indice a été médiocre ce mardi matin à Bastogne, mais est déjà repassé à "assez bon".

Mais sur le site Wallonair, on peut aussi passer au mode complet, et avoir accès non seulement à plus de stations, mais aussi s’attarder sur les différents polluants et vérifier leur éventuel dépassement par rapport au seuil de référence européen ou celui de l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé.

Les polluants

Ces sites reprennent les valeurs transmises par des stations de mesure placées aux quatre coins du pays. On y retrouve les données des différents polluants que sont les PM10, PM2.5, O3, NO2, CO, SO2, BC.

Les polluants sont à la fois des gaz et des particules qui peuvent avoir un impact sur système vasculaire et pulmonaire, selon votre état de santé ou votre âge.

Les particules

Les particules, PM dans le jargon scientifique, pour particulate matter, accompagnées d’un chiffre donnant la taille des particules en micromètres. Pour donner un ordre de grandeur, la taille d’un cheveu correspond à environ 40 microns.

Plus ces particules sont petites, plus elles entreront dans les poumons. Les PM2.5 sont donc plus nocives que les PM10. Les sources sont la circulation automobile, les systèmes de chauffage, l’industrie et enfin les épandages d’engrais (ammoniac qui se dégrade en particules les jours qui suivent l’épandage).

Les gaz

Ceux que l'on retrouve le plus souvent sont donc repris sur ces sites sont les NO2 (dioxyde d’azote), O3 (ozone), CO (monoxyde de carbone) et le SO2 (dioxyde de soufre). Concernant le CO et le SO2, en Europe de l’Ouest, les seuils de pollution ne sont plus jamais dépassés (depuis une trentaine d’années) puisqu’ils sont issus de la combustion du charbon.

Selon les saisons ces différents polluants sont plus présents dans l’air nous explique Cathy Clerbeaux, professeure en sciences du climat et de l’atmosphère à l’ULB : "En fonction des saisons, c’est l’un ou l’autre qui va être important. On n’a jamais tout le monde en même temps, parce que les phénomènes qui les produisent ne sont pas les mêmes ".

Par exemple en matière d’ozone, il faut qu’il fasse beau et chaud : " en hiver nous n’aurons jamais de pics d’ozone ".

Le NO2 (dioxyde d’azote) est lui lié au trafic automobile. " C’est celui qu’on a vu chuter lors du confinement ", nous explique cette spécialiste. Le NO2 a tendance à s’accumuler en hiver, il n’y aura donc pas de pic en été.

Quant aux particules fines, elles sont présentes toute l’année, mais de façon plus importante en hiver.