3 millions d'euros ont été investis en dix ans à Tubize pour lutter contre les inondations

Actuellement, la zone d’immersion temporaire (ZIT) du Laubecq à Saintes est régulièrement remplie. Le débit du ruisseau est impressionnant. L’eau est boueuse et elle est retenue en partie via une vanne que scrute Mario Gouvard, responsable prévention au service technique.

Il surveille régulièrement ce site qui permet de contenir 30 mille mètres cubes en amont du centre-ville de Tubize. "On passe toutes les semaines ici. On vient enlever tous les encombrants et branches qui obstruent la vanne et le passage vers le cours d’eau où se jette le trop-plein de la ZIT. Nous surveillons quotidiennement ce site comme d’autres, surtout en ce moment", précise Mario.

800 mille mètres cubes d’eau peuvent être retenus dans la région

Le 13 novembre 2010, les habitations de Mario et de centaines d’habitants ont été inondées. Depuis ce drame d’importants investissements ont été consentis à Tubize mais aussi dans les communes avoisinantes comme Rebecq, Ittre, Braine-le-Château. Résultat : des crues et des inondations ont pu être évitées.

"Beaucoup de personnes ont été traumatisées il y a dix ans. Il y a une semaine cette ZIT débordait pratiquement. L’eau touchait les haies extérieures du site. C’est la preuve que ces zones de rétention d’eau sont utiles", explique Mario Gouvard.

Des dizaines de zones d’immersion ont été construites en une décennie dans la région. Ceux-ci permettaient aujourd’hui d’éviter une inondation comme celle du 13 novembre 2010. "Si on prend la situation d’il y a 10 ans, il aurait fallu stocker un million de mètres cubes d’eau pour éviter le pire", détaille Michel Picalausa échevin de la lutte contre les inondations à Tubize. "Retenir autant d’eau rien que sur Tubize, c’est impossible. La Province et la Région ont subsidié de nombreux projets et un énorme travail a été réalisé pour prévenir les inondations. Au total, les différents ouvrages et les zones d’immersion de la région permettraient de stocker et retenir 800 mille mètres cubes. Ce qui est considérable".