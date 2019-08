28e édition du salon Retrouvailles au parc de la Boverie

Retrouvailles, c’est le signe de la fin des vacances et la reprise scolaire pour les enfants. Et qui dit rentrée, dit retour aux occupations. Pour la 28e année, le salon en plein air fait la part belle aux activités et aux loisirs.

Le salon Retrouvailles est devenu le rendez-vous incontournable du milieu associatif et des services publics œuvrant dans les loisirs, la culture, le sport ou encore la solidarité. Chaque année, les Liégeoises et les Liégeois s’y retrouvent en nombre pour partager et découvrir. Cette année, 350 associations ont présenté leurs activités sociales, artistiques ou encore sportives.

"Retrouvailles, c’est plus que des loisirs" explique Pierre Luthers, l’organisateur. "On cherche à savoir comment on va occuper ses temps libres de manière active et intelligente. On rencontre des gens. Ça peut être une chorale, aider les personnes via les restos du cœur. Nous n’essayons pas de créer des nouveautés mais ce sont les associations qui amènent de la créativité et du renouveau. Je signale qu’il y a 30 nouvelles associations présentes sur le site."