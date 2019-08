2800 Louviérois "avertis" pour manque d'entretien de leur trottoir: "Vous avez vu les cimetières?" s'indignent certains

Elles sont partout. Sur les routes, les pistes cyclables mais aussi les trottoirs, les mauvaises herbes ont envahi l’espace public cet été. Pour les combattre, les communes ont mis différentes solutions en place.

A La Louvière, la Ville a décidé de lancer une grande campagne en plusieurs phases afin de responsabiliser le citoyen, et de le mettre face à ses obligations : le règlement communal précise que c’est l’occupant de la maison qui est responsable du nettoyage de ses trottoirs, filets d’eau et bordures.

Dans un premier temps, la Ville a informé les riverains avec la parution d’un rappel pratique dans le bulletin communal, la distribution de flyers par les agents de quartier, les stewards urbains, etc. On est ensuite passé à une phase d’avertissement : les policiers de quartier se rendent chez les habitants qui n’ont visiblement pas rempli leurs obligations, et leur expliquent ce qu’il convient de faire s’ils veulent éviter l’amende, qui peut grimper jusqu’à 350 euros. Pas moins de 2800 avertissements ont ainsi été déjà adressés aux Louviérois.

La commune pas exemplaire ?

Et là, le message passe plutôt mal. Parce que, font remarquer de nombreux citoyens sur les réseaux sociaux, la Ville, elle, est loin d’être exemplaire en la matière.

"Honteux, dégoûtant, scandaleux": les commentaires scandalisés fleurissent sur Facebook. Et ce qui choque le plus, c’est l’état des cimetières ; jonchés de mauvaises herbes : la Ville est accusée de manque de respect pour ses défunts.

Des commentaires qui font mal aux autorités communales : "Je ne réponds pas parce que j’estime que ce n’est pas mon rôle, explique l’échevine Françoise Ghiot, faisant fonction de Bourgmestre durant les vacances de Jacques Gobert, mais ça me fait mal, parce que nous travaillons avec nos différents services, pour trouver des solutions, et donc, non, on ne s’en fout pas. Il faut savoir que nous sommes dans une phase de transition, puisque nous sommes dans la phase zéro phyto, et donc avec nos fossoyeurs on est à la recherche d’autres méthodes pour retirer les mauvaises herbes”.

En Wallonie, l’utilisation des produits phytosanitaires comme le glyphosate est en effet complètement interdite depuis le 1er juin. Les communes ont toutefois eu plusieurs années de transition pour s’y préparer. “Plusieurs machines ont été testées depuis, invoque Françoise Ghiot, mais nous pouvions encore utiliser le phyto. Maintenant, c’est fini et donc nous mettons tout en œuvre pour que nos cimetières soient un peu plus en ordre”.

Le souci, c’est que dans toutes les méthodes alternatives, il faut de l’huile de coude et du personnel. Or, La Louvière, sous plan de gestion, ne peut pas engager comme elle veut. Pis : elle ne peut remplacer qu’un départ à la retraite sur 3.

“L’entretien des cimetières, c’est globalement 80.000 m2, explique Patrick Renaud, responsable du service infrastructures. La difficulté concrète, c’est la récurrence avec laquelle on doit intervenir. Avant, avec les produits phyto, les fossoyeurs traitaient l’ensemble du cimetière deux fois par an. Maintenant, il faut se dire que tous les 15 jours, 3 semaines, on doit intervenir. Avec 8 fossoyeurs, c’est largement insuffisant pour tout traiter…"

Après avoir testé différentes méthodes, la Ville a fait l’acquisition d’une série de machines adaptées à chaque environnement. Pour les routes, par exemple, une balayeuse, arracheuse aspiratrice permet de nettoyer et d’en même temps arracher les mauvaises herbes. Pour les allées en gravier, des machines de différentes tailles permettent de creuser la terre sur quelques centimètres afin d’arracher les herbes par la racine, et de tamiser les cailloux à l’arrière. Le hic, c’est que la machine ne peut pas passer partout, notamment dans les espaces entre les tombes, un espace où les herbes "spontanées" aiment particulièrement venir se nicher. Sans compter qu’ici aussi, c’est le citoyen qui est responsable de l’entretien des tombes de ses défunts, mais que pour tout un tas de raisons (maladie, décès, déménagement…), cet entretien ne se fait souvent pas, et que cela rejaillit sur l’espace commun.

Des cimetières "nature"

Le service infrastructures a donc présenté au Collège une solution qui transforme radicalement l’approche de cet entretien : "En voyant le temps et les moyens humains que cela prend de traiter de manière mécanique les allées des cimetières, on s’orienterait plus comme à Besonrieux vers des cimetières végétalisés, avec l’espoir de changer les mentalités des citoyens et de lui faire accepter le vert, jusque dans les allées", explique David Izik, technicien chef au département plantations/infrastructures.

C’est le concept de "cimetière nature", que la Région wallonne tente de promouvoir. Des cimetières où les allées sont engazonnées, où on gère la végétation plutôt que la stopper, où on développe des herbes maîtrisées, plutôt que spontanées. 165 cimetières ont déjà reçu ce label en Wallonie et un nouvel appel à projets a été lancé pour cette année…