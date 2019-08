271 joueurs réunis à Roux à l'occasion du tournoi international d'échecs du Pays de Charleroi

Ce samedi avait lieu la dernière ronde (manche) du tournoi international d’échecs du Pays de Charleroi. Cette compétition est de plus en plus connue au-delà de nos frontières. Elle s’est déroulée durant une semaine au complexe sportif de Roux. Les joueurs étaient répartis en trois catégories en fonction de leur niveau. Plusieurs grands-maitres et maîtres internationaux étaient présents comme le Letton Normunds Miezis ou encore le Belge d’origine ukrainienne Mikhail Gurevich. Geoffrey Guion a lui aussi fait le déplacement. Ce trentenaire originaire de Namur joue aux échecs depuis quinze ans : " Cette année, je n’ai pas fait de très bons résultats mais j’ai eu l’occasion d’affronter un maître international roumain. C’est très enrichissant de pouvoir jouer avec des professionnels ou semi-professionnels ; on ne retrouve pas ça dans tous les tournois en Belgique ! "

Quatorze nationalités étaient représentées lors de cet évènement qui accueillait également les championnats de Belgique.

Les résultats dans les différentes catégories sont consultables sur le site www.tipc.be