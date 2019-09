250 projets pour Braine-l'Alleud dont un nouveau stade pour le Castors

Qu’est-ce qui attend les Brainois pour les 5 prochaines années ? Comme toutes les communes, Braine-l’Alleud vient de sortir son plan stratégique transversal. 400 pages, 250 projets signés par la majorité absolue MR. Et ça part dans tous les sens.

D’abord le maintien d’une zone de police unique pour Braine-l’Alleud. C’est un des dadas du bourgmestre Vincent Scourneau. "Parce que le fédéral voudrait réformer les zones et fusionner les polices mais je crois qu’il faut garder des forces de l’ordre proches des citoyens. Et une police accessible avec un commissariat ouvert 24h/24h, 7 jours sur 7."

Question mobilité, on parle toujours bien du contournement Ouest de Braine-l’Alleud. Echéance fixée en 2021 pour conserver les subsides des fonds FEDER européens. On parle donc d’une route qui contourne Braine-l'Alleud par l'Ouest qui a comme objectif de soulager les embouteillages du centre-ville.

Un nouveau stade pour le Castors Braine

Plus nouveau, il y a la construction d’un hall sportif dans les prairies à côté du stade Gaston Reiff. La commune est encore en négociation avec la propriétaire des terrains. "Nous sommes sur un partenariat public privé. Le Castors et la commune vont cofinancer ce projet qui vise un hall sportif multimodal qui pourra accueillir les compétitions européennes du Castors et 2000 spectateurs."

On notera encore le réaménagement de l’ancienne académie de musique pour y installer des associations et notamment un centre culturel, la volonté de limiter les dérapages financiers du CPAS et celle de construire d’autres pistes cyclables en site propre pour relier les différents villages.

Reste la réaction d’Ecolo dans l’opposition qui se dit déçu de ne pas retrouver, dans ce programme, le plan d’action pour l’énergie durable et le climat. Engagement pourtant pris par la commune l’année dernière. Les verts dénoncent aussi le manque de discussion avec les citoyens.