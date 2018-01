25 tonnes de déchets sortis des rivières en 2017 grâce à l'asbl d'une ex-chômeuse et de son ami

Des poêles, des frigos, des vélos, des pièces de voiture, des pneus, des batteries, des canettes, des récipients en plastique... au total, l'asbl Aer Aqua Terra a ramassé l'an dernier 25 tonnes de déchets "errants" dans les rivières et au bord des routes du Brabant wallon !

Après pratiquement 5 ans de bénévolat en tant que chômeuse soucieuse de l'environnement, Ann-Laure Furnelle, son compagnon Marc Verheyden et leurs collaborateurs peuvent être fiers. Le premier bilan annuel de l'asbl de Grez-Doiceau est impressionnant. La création de l'association a par ailleurs permis à l'ancienne chômeuse d'avoir un véritable emploi et un salaire minimum.

Désormais salariée, Ann-Laure peut exercer sa passion de défense de l'environnement en toute quiétude. Comme nous l'expliquions dans un article publié en février 2017, Ann-Laure avait été sanctionnée par l'administration pour ne pas avoir envoyé suffisamment de CV alors qu'elle passait ses journées à nettoyer les rivières bénévolement.

Déchets errants

Le lit des rivières, les abords des voiries et les environs des champs cultivés regorgent de déchets en tout genre. "C'est incroyable tout ce que l'on peut trouver", explique Ann-Laure. En 2017, nous avons ramassé 377 sacs (60 litres) de déchets tout venant. Mais aussi: 276 sacs en plastiques souples, 139 sacs de PMC (bouteilles en plastique, métaux et autres canettes recyclables). Il faut y ajouter plus de 3500 bouteilles en verre, 70 pneus, 5800 kg de pièces métalliques, 100 piles, ainsi que des batteries de voiture".

Et ce bilan ne tient pas compte des inertes, encombrants, médicaments, pots de fleurs et autres morceaux d'ardoise ou de frigolite (polystyrène). "Nous avons parcouru l'an dernier 10 km de rivières dont nous avons extrait près de 60m³", précise la fée des rivières.

Au total, plus d'une tonne de plastique souple a été recyclée par des firmes spécialisées. "Les déchets sont encore trop nombreux. Les mégots de cigarette, par exemple". Il faut savoir qu'un seul mégot peut polluer 500 litres d'eau. Car les nombreuses substances chimiques contenues dans les mégots se disséminent dans la nature et contaminent l'eau. "Il y a quand même une bonne nouvelle", souligne Marc. Le nombre de canettes récoltées est en diminution. Nous en avons compté 15.000 en 2017, contre 60.000, 2 ans auparavant. C'est sans doute le résultat d'un changement d'attitude de la population." Et aussi le fruit du travail de ramassage et de sensibilisation de l'asbl et de ses partenaires.

Des soutiens divers

Après avoir reçu de timides soutiens pendant 4 ans, Ann-Laure et Marc ont finalement obtenu reconnaissance et aides diverses depuis la création de l'asbl, il y a un an. "L'association a changé beaucoup de choses, explique l'ancienne chômeuse. Notre travail est apprécié par les riverains, les associations de défense de l'environnement et les autorités. Nous avons reçu divers soutiens financiers, notamment pour l'achat de matériel plus performant. Les collaborateurs du Contrat de rivière Dyle-Gette nous sont également d'une aide considérable. Mais il reste beaucoup à faire."

Selon la quadragénaire, sur la base des effectifs actuels, il faudrait plus de 90 ans de travail pour nettoyer tous les cours d'eau du bassin Dyle-Gette. Reste à espérer que l'exemple d'Ann-Laure fasse des émules pour accélérer la dépollution des cours d'eau.