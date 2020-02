25 radars tronçons installés cette année en Wallonie : le premier a été homologué à Namur

Le premier radar tronçon a vu le jour en décembre 2012. Il est toujours en service. Il est situé dans le tunnel de Cointe à Liège. Depuis, rien. En près de huit ans, aucun n’a été installé alors qu’il y en a par exemple 55 en Flandre. La Wallonie compte bien rattraper son retard. Et la Région compte mettre les bouchées doubles. 25 seront installés d’ici la fin de l’année en Wallonie, 14 d’ici l’été.

Celui de la citadelle de Namur a été homologué ce lundi. Toute la matinée, trois sociétés et institutions étaient sur le terrain. Objectif : vérifier la fiabilité du système. "Ici, je suis en train de régler les caméras", explique Xavier Montes opérateur. "L’objectif est que celles-ci aient le meilleur angle possible pour prendre les plaques d’immatriculation. L’institut Vias est par exemple sur place pour vérifier que tout est certifié".

Après les dernières vérifications du système, un véhicule est amené au point A. Il va rouler la distance du tronçon pour tester en temps réel le procédé. "Aujourd’hui, on va vérifier que les caméras ANPR mesurent bien les informations qu’elles doivent enregistrer", détaille Christophe Blerot porte-parole du SPW mobilité. "C’est-à-dire le passage de la voiture et l’enregistrement de la plaque minéralogique qui va permettre de comparer les informations que nous recevons au point A et au point B, à la sortie du tronçon".