25 millions d'euros d'investissement dans le centre de Namur : le parking de la friterie Rogier va se métamorphoser

La Ville avait la volonté de transformer et revaloriser le quartier Rogier, en deux phases. La première est en cours de travaux, la seconde est en bonne voie. Le marché vient d’être attribué. Et c’est la société Thomas & Piron qui a été plébiscitée. Au total, 25 millions d’euros seront investis : 11 millions à charge de l’entrepreneur pour développer du logement privé et 14 à charge du public (partenariat entre le Forem, le Foyer Namurois et la Ville de Namur).

L ’îlot Rogier, un espace de 7500m2

Le projet de revitalisation de ce quartier namurois avance très bien. Il avait été scindé en deux parties. Car la volonté était double : celle de développer un lieu dédié à la culture et l’autre à l’emploi mais aussi à la formation.

1. l’Espace Rogier I : un pôle artistique

En cours de construction, il accueillera le nouveau Conservatoire de Namur. Il sera doté d’une salle de spectacles et de concerts de 800 places. En parallèle, il y aura un lieu dédié à la promotion et la diffusion de la Musique et du Chant (CAV & MA). Le chantier est en cours.

2. l’Espace Rogier II : un pôle emploi-formation avec du logement privé et public

Le deuxième volet du réaménagement de l’îlot Rogier accueillera la future Cité des Métiers de Namur ainsi que des espaces dédiés au logement : 27 seront publics et 39 privés. Un parking public souterrain sera également construit.