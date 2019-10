25.000 Bruxellois quittent chaque année la capitale pour s'installer en Flandre

Depuis 20 ans, les Belges déménagent de plus en plus d’une région à l’autre du pays. Et à ce petit jeu-là, Bruxelles perd des habitants au profit de la Flandre et de la Wallonie. C’est l’un des principaux constats d’un rapport d’étude sur les migrations interrégionales que publient conjointement les trois instituts de statistique belges (Statistiek Vlaanderen, IWEPS, IBSA).

Si Bruxelles voit sa population augmenter, elle le doit à son fort taux de natalité et à l’arrivée de populations étrangères. Pour le reste, la capitale connaît un certain exode urbain, avec 40.000 départs annuels.

Vers la Flandre avant tout

Si Bruxelles est majoritairement francophone, le flux principal de population se fait vers la Flandre. 25.000 Bruxellois quittent chaque année la capitale pour rejoindre le nord du pays. Il y a 20 ans, ils n’étaient que 15.000 à le faire, soit une hausse de plus de 60%. La migration de Bruxelles vers la Flandre, c’est tout simplement la migration interrégionale la plus importante en Belgique.

"Statistiquement, ce sont principalement de jeunes parents avec leurs jeunes enfants, analyse Jean-Pierre Hermiat, démographe à l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse (IBSA). Notre étude se limite à la description démographique, mais plusieurs autres études ont pu montrer que c’est lié notamment à l’accès à la propriété : un phénomène qui est connu sous le nom de périurbanisation."

De plus en plus loin

Et cette périurbanisation, justement, s’est considérablement étendue ces 20 dernières années. Elle essaime désormais bien au-delà des abords du ring.

Alost, Malines, Tirlemont, Landen : voilà le nouvel eldorado flamand pour de nombreux anciens bruxellois.

Côté wallon, le nord du Hainaut, ainsi que les régions montoise et carolo ont la cote.

Qui s’en va ? Attention aux idées reçues

L’exode urbain que connaît la capitale est-il vraiment celui d’une population aisée en recherche d’une plus grande qualité de vie ? En partie, mais pas seulement. "Dans les discours politiques, on s’inquiète beaucoup de la périurbanisation de la classe moyenne, mais c’est loin d’être la seule catégorie de population qui quitte Bruxelles", analyse Sarah De Laet, géographe qui a réalisé une étude sur les classes populaires qui quittent Bruxelles pour le compte de l’ULB.

Parmi l’ensemble des Ex-Bruxellois, une personne sur trois figure au rang des revenus les plus bas. Pour ces ménages, le départ est souvent un choix de raison, guidé notamment par un marché immobilier trop cher. "Ils sont dans l’incapacité de trouver, à Bruxelles, quelque chose qui puisse répondre à la fois à leurs besoins et à leur porte-monnaie. Ce qui peut les amener à déménager en dehors de Bruxelles", explique Sarah De Laet.

Direction, alors, la périphérie immédiate – phénomène connu - mais aussi, de plus souvent, les anciens bastions industriels du Hainaut comme Charleroi, Mons et La Louvière : "des espaces où l’on trouve des petites maisons ouvrières bon marché, justifie la géographe. Elles nécessitent souvent des rénovations lourdes, mais qui peuvent être mises en œuvre par les membres du ménage ou leur famille proche."

L’analyse des départs selon la nationalité permet de démonter un autre cliché. "L’idée que les départs depuis Bruxelles vers la périphérie touchent les classes moyennes de nationalité belge est loin de la réalité, explique Jean-Pierre Hermiat, démographe à l’IBSA. Sur les 20 dernières années, la proportion de personnes de nationalité étrangère est en forte augmentation. Elles proviennent de pays nouvellement membres de l’Union européenne, notamment d’Europe centrale, mais aussi de pays hors Union européenne."

Bruxelles attire les jeunes adultes

Si Bruxelles voit chaque année 40.000 de ses habitants déménager en Flandre ou en Wallonie, 25.000 Belges font le chemin inverse. La migration des Wallons vers la capitale est stable dans le temps. Celle des Flamands connaît une "belle augmentation", selon le rapport d’étude : ils sont désormais 14.000 à rejoindre Bruxelles chaque année, soit une augmentation de 3000 personnes en 20 ans.

Boudée par les jeunes parents, trop chère pour les classes populaires, Bruxelles reste attractive pour les jeunes adultes. La principale catégorie de nouveaux habitants de la capitale selon Jean-Pierre Hermiat? "De jeunes vingtenaires en phase de décohabitation parentale, qui choisissent Bruxelles pour occuper leur premier logement de manière indépendante."