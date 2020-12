25.000 Bruxellois ont déménagé vers la Flandre en 2019, 15.000 vers la Wallonie

Plus de 40.000 Bruxellois ont choisi de quitter la Région bruxelloise en 2019. Plus de 15.000 ont fait le choix de la Wallonie, près de 26.000 ont pris la direction de la Flandre. Ce sont les derniers chiffres communiqués par le ministre régional en charge de l’image de Bruxelles Sven Gatz (Open VLD), des chiffres demandés par Bianca Debaets, députée CD&V.

Direction le Brabant flamand

Pour le ministre, c’est clair : les statistiques de l’IBSA (l’institut bruxellois de statistiques) mettent en évidence "la hausse des flux entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Flandre, et plus spécifiquement le Brabant flamand". Sur les 26.000 Bruxelles qui ont déménagé en Flandre, 19.000 se sont installés en Brabant flamand. "Près d’un Bruxellois sur deux (47%) ayant quitté la Région de Bruxelles-Capitale en 2019 pour le reste de la Belgique s’est donc installé en Brabant flamand", affine encore le ministre.

Une tendance toujours en progression. En 2008, ils étaient 15.000 émigrants. Ils sont un quart de plus dix ans plus tard. Une tendance qui s’explique par la recherche d’habitations plus grandes, possédant un jardin, pour un prix d’achat moins élevé qu’à Bruxelles, dans des quartiers moins densément peuplés.

Age et nationalité des migrants

Cette tendance avait déjà été mise en avant l’an dernier par une étude commune des trois instituts régionaux de statistiques, l’Ibsa, l’Iweps (Wallonie) et Statistiek Vlaanderen (Flandre), portant sur les années 2008 à 2016. "L’étude a notamment mis en évidence cette hausse des flux entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Flandre, surtout en direction de celle-ci. Elle a aussi souligné le caractère sélectif de la migration en ce qui concerne l’âge (jeunes adultes d’âges actifs) et la nationalité des migrants (la périurbanisation de Bruxelles vers sa périphérie ne concerne plus uniquement les Belges, mais également de plus en plus les étrangers)."

"Par rapport aux années précédentes, l’année 2019 poursuit la tendance à la hausse en ce qui concerne les départs de Bruxelles vers la Flandre et plus spécifiquement vers le Brabant flamand", commente Sven Gatz. "C’est nettement moins évident pour les flux en direction de la Wallonie."

Qu’en est-il cette fois des entrants en Région de Bruxelles-Capitale, en provenance de Flandre et de Wallonie, en 2019 ? "25.089 personnes ont quitté une des deux autres régions du pays pour s’installer en Région de Bruxelles-Capitale dont 11.117 depuis la Wallonie et 13.972 depuis la Flandre." Une hausse continue depuis cinq ans. "Parmi ceux-ci, 9573 provenaient du Brabant flamand, soit 38% de l’ensemble des arrivants."

Un effet covid ?

En cette fin 2020, difficile de dire si la crise du coronavirus aura un impact sur les flux migratoires entre régions. "Les effets de la crise de la COVID-19 sur les migrations depuis, vers et au sein de la Région bruxelloise sont à l’heure actuelle encore complètement inconnus. En effet, aucun chiffre relatif aux migrations internes ayant lieu au cours de l’année 2020 ne sera disponible et publiés avant l’été 2021."

Toutefois, les dernières prévisions du Bureau fédéral du Plan, datant de juin dernier, tablent "sur une hausse de la mortalité et une baisse des flux migratoires internationaux. Les naissances ne seront pas affectées en 2020. Les flux de migrations internes ont été laissés inchangés, par faute de données permettant d’affirmer une tendance, quelle qu’elle soit. En effet, si, en ce qui concerne le Région de Bruxelles-Capitale, différents articles de presse tablent sur une augmentation de la périurbanisation, notamment due à une volonté accrue de jardins et d’espaces verts que la Région ne peut offrir, aucune statistique ne permet, à l’heure actuelle, de valider une telle hypothèse."

Malgré un solde migratoire au sein de la Belgique affichant un déficit, la population bruxelloise, on le rappelle, continue de progresser en raison cette fois des migrations internationales. La Région bruxelloise compte plus d’1,2 million d’habitants.

Il n’empêche, pour conserver les ménages, le gouvernement régional a décidé d’activer plusieurs dispositifs : production de nouveaux logements à prix modérés (200 habitations par an), abattement fiscal sur les droits d’enregistrement, création de places d’accueil (crèches) pour les moins de trois ans…