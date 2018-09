24h vélo de Louvain-la-Neuve: c'est confirmé, le dispositif de sécurité sera bien allégé

Le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a voté l'ordonnance de police confirmant l'allègement du dispositif de sécurité des 24h vélo, événement majeur dans la cité universitaire.

Après une interruption par crainte d'attentats terroristes en 2016, la fête étudiante a fait son retour l’année dernière sous haute sécurité. Mais pour l'édition 2018, le dispositif de sécurité est revu à la baisse.

Sur le campus, on anticipe déjà les 24h vélo du mois prochain, avec un espoir par rapport à l’année passée : "que la sécurité n’entrave pas la convivialité". "Il y avait beaucoup de mesures pour rentrer dans toutes les zones où il y avait des activités. Un peu trop, je trouve (…) Les files étaient assez longues, ce qui pouvait générer des tensions (…) On sait que le risque zéro n'existe pas mais c'était plutôt fort strict."

Beaucoup d’étudiants-guindailleurs partagent l’avis de Grégoire, Mathieu et Maxime, y compris ceux du CPE Animations, qui organise la course. Pour le président François Leroy, la priorité, c’était de faire revenir le parcours dans le centre-ville. "Les autorités nous ont bien entendus et nous ont autorisés à modifier le dispositif. La rencontre a été très cordiale. On a revu ensemble les débriefings des années précédentes et on a reconstruit quelque chose de viable pour 2018."

Trois grandes zones de concert

Quels changements par rapport à 2017 ? "Il y aura trois grandes zones de concerts, avec contrôle d'accès, répond le bourgmestre Jean-Luc Roland. L'année passée, ces trois zones existaient déjà mais en plus, il y avait un grand périmètre. Ici, on a estimé qu'il n'était plus indispensable étant donné que le niveau de la menace a baissé. De plus, le périmètre présentait un certain nombre d'inconvénients, comme par exemple les effets de foule…"

Tous les voyants sont donc au vert pour la 41ème édition de la plus grande guindaille du pays, qui se déroulera les 24 et 25 octobre prochains.