22 classes de l’athénée Uccle 2 privées de chauffage : « c’est l’hiver à l’école ! »

Frissons et grelottements sont de circonstance à la sortie des cours du bâtiment principal de l’athénée Uccle 2. La température extérieure est de cinq degrés, celle à l’intérieur des locaux est tout juste un peu plus élevée.

Emmitouflés dans leur gros manteau d’hiver, le bout du nez rougi par le froid, des jeunes élèves croisés à la sortie des cours en ont gros sur le cœur : "de 8 heures jusqu’à 16 heures on a froid !", lance une élève de rétho. "Cette semaine, il est prévu qu’il gèle. En classe, on garde notre veste, nos capuches, nos écharpes, nos gants, nos bonnets, tout ! C’est l’hiver à l’école !", tient à plaisanter un autre. "Déjà qu’il y a des élèves qui n’arrivent pas à se concentrer en temps normal alors que quand, en plus, il fait froid… C’est difficile !", conclut un dernier.

En effet, après Uccle 1 et la Haute Ecole De Fré, c’est au tour de l’athénée royal Uccle 2 de rencontrer des problèmes de température. L’un des quatre bâtiments de l’établissement est privé de sa chaudière. Le chauffagiste en charge des travaux éprouve des difficultés à trouver les pièces adéquates pour la faire redémarrer.

Arrêt de travail des professeurs pour protester

Pour les professeurs aussi, donner cours dans de telles conditions, n’est pas chose aisée. Ils étaient une trentaine d’entre eux à arrêter le travail pendant une heure ce lundi pour protester. "Les élèves ont beaucoup de courage", entame Laurent van Drielen qui enseigne le français. "Les professeurs, eux, sont debout, ils marchent tant bien que mal. Ils mettent trois voire quatre couches mais, c’est sûr qu’ils travaillent en dessous de la norme régulière de température qui, je pense, est de 18 degrés dans un local. Maintenant, nous allons faire un arrêt de travail récurrent tant que la situation ne s’améliore pas", déplore le professeur de français.

La faute à une pompe de circulation introuvable sur le marché

Le problème à ce froid glaçant au sein de l’un des quatre bâtiments de l’école est technique. La chaudière temporaire installée récemment a besoin d’une pompe de circulation pour fonctionner. Mais problème, cette pièce se fait rare sur le marché. Selon Gérard Kaiser, le directeur des infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles de la Région Bruxelloise, l’installateur se bat pour s’en procurer… "L’installateur fait les réparations ce mardi et normalement, le bâtiment devrait retrouver son chauffage ce mercredi à partir de la chaudière mobile qui est sur place", indique Gérard Keiser.

Les bâtiments de l’Athénée royal Uccle 2 ont été construits il y a plus de 50 ans avec aujourd’hui leur lot de châssis vétustes et problème d’isolation. "Même dans certaines classes chauffées, il ne ferait pas plus de 15 degrés", nous confie l’un des professeurs. "C’est donc toute l’école qui mériterait une rénovation".