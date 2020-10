22.000 panneaux photovoltaïques à Saint-Denis et à Obourg: la ville de Mons dit non

Le Collège communal de la Ville de Mons a décidé de remettre un avis négatif sur le projet d’implantation de 22.854 panneaux photovoltaïques ainsi que ses cabines associées à Saint-Denis et à Obourg.

Les raisons de l'avis défavorable

La ville explique motive ce refus par des critères environnementaux et par l’inadéquation du projet dans une zone d’habitat. "Le projet vise un secteur au cœur d’un village dont les habitations seraient encerclées par les panneaux" souligne le communiqué qui précise que "la procédure entamée omet le volet environnemental, que l’évaluation des incidences réalisée est pauvre, que le dossier ne fonde pas la dérogation au plan de secteur sollicitée et, enfin, que l’impact paysager du projet dans une commune essentiellement rurale et les nuisances potentielles occasionnées par le chantier et l’exploitation future sont grands".

Pour Nicolas Martin (PS), le bourgmestre de Mons, " Si le développement de sources d’énergies alternatives est à encourager, cela ne peut se faire au détriment de nos villages et de leurs paysages caractéristiques ". Il précise " Nous souhaitons encourager les porteurs de projet à les développer dans des zones adaptées, tels que les zonings, les zones industrielles, ou encore sur les toitures des bâtiments se trouvant dans ces zones".

Le Collège prépare une déclaration générale sur le sujet

"Nous travaillons sur une déclaration générale du Collège concernant l’implantation de panneaux solaires, tout comme nous avons établi un cadre pour le développement éolien" ajoute l’échevin de l’Urbanisme Maxime Pourtois (PS).

Comme il s’agit d’un permis Région Wallonne, le dernier mot appartient à l’autorité régionale. Dans ce dossier donc, la Ville de Mons ne remet qu’un avis dans le cadre de la procédure.