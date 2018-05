20km de Bruxelles: "Pour que la fête soit totale, le but est que vous arriviez à bon port"

Ce dimanche 40.000 coureurs s'élanceront depuis la ligne de départ des 20 kilomètres de Bruxelles. Une performance physique qui nécessite un encadrement médical, particulièrement lors de cet épisode de chaleur. Pour assister les sportifs dans leur course : du ravitaillement, des douchettes et bien entendu des postes Croix-Rouge.

"Vous voyez l'arcade du Cinquantenaire, donc vous pensez que vous y êtes mais non, il y a encore un petit kilomètre. C'est pour être certain que vous êtes prudent et que vous ne puisez pas dans vos dernières forces. Pour que la fête soit totale, le but est que vous arriviez à bon port", précise Carine Verstraeten.

40.000 belles histoires

L'organisatrice tient à mettre un point d'honneur sur les raisons qui poussent parfois les coureurs à réaliser telle performance : "le 20 km, c'est 40.000 belles histoires. On a plus de 300 associations caritatives qui inscrivent une équipe. On a 62% des participants qui sont inscrits au sein d'une équipe. C'est pour un projet, c'est pour une cause. Ça peut être une petite équipe de 5 personnes qui financent un fauteuil pour un enfant moins valide, comme ça peut être une équipe de 2000 personnes de Running for Europe".