2018, une année exceptionnelle pour le vin belge?

Sur la commune de Dalhem en province de Liège, au vignoble des Marnières, le pinot noir a viré très tôt. C'est à dire que les grappes de raisin ont commencé à changer de couleur. Avec son réfractomètre, un petit appareil qui sert à mesurer le taux de sucre contenu dans le fruit, le viticulteur Benoit Heggen, admire le travail: "On est à 162 g de sucre par litre, donc on est un petit peu en dessous des dix degrés potentiels en alcool. C'est extrêmement élevé!" C'est la première fois qu'il constate cela si tôt dans l'année.

Les 8000 pieds de vignes que comptent le domaine ont été préservés de la sécheresse grâce au sol. "Nous sommes sur un sous-sol calcaire qui a pu, lors du mois de mai lorsqu'il y a eu tellement de pluies, bien absorber l'eau, bien la stockée et la rendre quand la vie en avait besoin" souligne Benoit Heggen. Mais le vignoble a maintenant besoin de températures un peu plus basses et quelques jours de pluie. Car pour être parfaitement juteux, il faut plus d'eau aux grains de raisin.