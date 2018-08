200 plants de houblon à Jette pour créer une bière bruxelloise "de terroir"

Pour l'instant, "c'est juste une tige avec avec des feuilles et quelques fleurs. Dans ces fleurs il y a une substance appelée lupuline et c'est avec ça qu'on fabrique la bière."

Faire pousser du houblon à Bruxelles, "c'est pas plus compliqué qu'ailleurs si ce n'est qu'on a des lapins, des terrains qui sont pas spécialement adaptés à la culture. Il y a quelques contraintes, mais ailleurs il y en a d'autres", ajoute Christophe Speltiens.

En faire pousser chez soi, c'est d'ailleurs tout à fait possible: "L'idéal c'est d'avoir de la hauteur pour pouvoir mettre des câbles... mais ça pousse aussi sur des grillages de deux mètres. Et après, on peut en faire de la bière"

Pour goûter, il faudra néanmoins attendre. La première vraie récolte ne se fera que dans deux ans. D'ici là, les Jettois pourront admirer les plantes pousser vers le ciel... jusqu'à atteindre 5mètres. Au minimum.