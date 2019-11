20 millions d'euros pour les bâtiments provinciaux dont l'athénée de La Louvière

Mardi matin, les enseignants de l'Athénée provincial de La Louvière avaient décrété un arrêt de travail après la récréation de 10h30 pour dénoncer plusieurs problèmes au sein des bâtiments parmi lesquels l'absence de chauffage, un nombre insuffisant de toilettes, un manque de personnel d'entretien... Le cahier de doléances complet a été transmis par le personnel à Fabienne Capot, députée provinciale en charge de l'enseignement secondaire pour la région du Centre.

La Province de Hainaut n'a pas tardé à réagir: bonne nouvelle, annonce-t-elle en substance ce mercredi dans un communiqué: "des mesures immédiates d'amélioration du bien-être seront prises." Et pas moins de 20 millions d'euros seront consacrés à "la mise en conformité et les économies d'énergie" dans l'ensemble des bâtiments provinciaux.

Un comité de pilotage à l'Athénée

Cette somme conséquente s'étale sur cinq ans. Chaque année, quatre millions seront prévus au budget extraordinaire. La Province l'avait déjà annoncé lors de la présentation de son budget 2020 en début de semaine. Ces montants serviront à rénover l'ensemble du parc immobilier provincial composé à 60% d'établissements scolaires, dont l'Athénée de La Louvière.

"En ce qui concerne le cas louviérois, un comité de pilotage sera mis en place", explique Michel Werry, inspecteur général régional de la Province. "Il réunira la direction, deux professeurs et un représentant des services techniques. Sa mission: planifier et prioriser les travaux dans l'école". Par ailleurs, précise le communiqué, "les difficultés techniques liées à une fuite font l’objet d’une étude approfondie et de premières mesures immédiates sont prises".

Plan d'évacuation et problème de communication

En ce qui concerne le plan d'évacuation, la Province a rappelé à la direction de l’école que sa mise en place relevait de sa responsabilité directe et qu’une mise à jour ainsi qu’un exercice devaient être réalisés au plus vite. Enfin, le Collège provincial tient à assurer le personnel de "sa volonté de progresser dans ce dossier qui a souffert, en interne, d’un évident problème de communication. La qualité de vie et des cours dispensés dans l’école est sa première préoccupation".