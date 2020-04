20.000 masques de confection artisanale déposés chez Iriscare

Le consortium Masks Coronavirus Brussels dépose ce vendredi à 16h30 une quantité de 20.000 masques chez Iriscare, organisme bruxellois de protection sociale. Pour faire fasse à la pénurie de masques médicaux, 1.500 bénévoles se sont constitués en un consortium et ont produit jusqu'à présent 62.000 masques en tissu, qui répondent aux critères de qualité pour pouvoir être utilisés comme barrière à la propagation du Coronavirus. Ces masques ne protègent pas le porteur d'une éventuelle contamination mais ils protègent d'éventuelles projections l'entourage d'un porteur contaminé.

Une autre quantité de ces masques artisanaux sera distribuée samedi matin dans le centre de Bruxelles aux personnes vivant dans la précarité.

Le consortium Masks Coronavirus Brussels a mis en place une chaîne de production collaborative pour la production et le rassemblement de masques en tissu destinés à protéger contre le Coronavirus. Le projet s'inscrit aussi dans une économie durable et locale et est soutenu par la Région de Bruxelles-Capitale.