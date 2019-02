19 mois après son arrivée en Belgique, une Syrienne sélectionnée pour un concours d'orthographe

Pour la petite Alice, l'apprentissage a été très rapide. Elle a passé trois mois en DASPA avant de commencer une scolarité classique en français. Une langue que cette enfant semble adorer. Sa maman raconte qu'à la maison, l'enfant lit et recopie des textes. En orthographe, elle s'intéresse particulièrement aux accents et aux accords.

Comme chaque année depuis 24 ans maintenant, les Tournaisiens amoureux de la langue française se retrouvent pour tester leurs talents aux Olympiades d'orthographe. Les élèves de sixième primaire sont sélectionnés à l'issue d'une première épreuve réalisée en classe. Et surprise cette année, Alice Randa, une Syrienne de onze ans, arrivée en Belgique il y a un an et demi, a été admise au concours.

Jeanne-Marie Vanderwinkel, passionnée d'orthographe qui a transmis son amour de la langue française à la famille syrienne qu'elle accompagne comme bénévole - © RTBF

Jeanne-Marie Vanderwinkel est co-organisatrice du concours d'orthographe et professeur honoraire de la HEH. Elle accompagne la famille d'Alice dans leur apprentissage du français et témoigne de la vitesse avec laquelle les enfants ont rapidement maîtrisé la langue: "les jeunes apprennent la langue française de manière très subtile et même dans les détails. Je suis contente parce que pour l'écrit, j'étais sceptique mais Alice a été sélectionnée. Elle et sa mère sont douées pour l'orthographe". Un don sans doute mais surtout une très grande volonté de maîtriser au mieux la langue de leur pays d'accueil.